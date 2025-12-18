COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Chambers, reconocida como periodista deportiva de Alabama, dejó su cargo full-time en WBRC en julio de 2021.
La reportera deportiva de WBRC Christina Chambers, de 38 años, y su esposo Johnny Rimes, de 41 años.
La reportera deportiva de WBRC Christina Chambers, de 38 años, y su esposo Johnny Rimes, de 41 años.

La periodista deportiva de WBRC Christina Chambers, de 38 años, y su esposo Johnny Rimes, de 41 años, aparecieron muertos con heridas de bala en su residencia de Hoover, Alabama. El hallazgo se dio la noche del martes 16 de diciembre del 2025. Un familiar descubrió los cuerpos alrededor de las 21h00 horas y alertó a las autoridades. El hijo de la pareja, de tres años, llamado Constantine, estaba ileso en la vivienda y quedó bajo custodia de familiares.

El Departamento de Policía de Hoover investiga el caso como un aparente asesinato-suicidio, según indicaron fuentes oficiales. Los servicios de emergencia declararon a ambos fallecidos en el lugar de los hechos. Las autoridades precisaron que la investigación está en etapas iniciales, pero las evidencias preliminares apuntan a un incidente doméstico sin amenaza para la comunidad.

Periodista deportiva era una exatleta reconocida

La pareja contrajo matrimonio en 2021 y residía en Hoover desde hacía varios años. Chambers, reconocida como periodista deportiva de Alabama, dejó su cargo full-time en WBRC en julio de 2021. Sin embargo, ella continuó colaborando como freelance en coberturas de fútbol americano de secundaria durante la temporada 2025. Christina Chambers se graduó en periodismo en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) en 2011. Allí también formó parte del equipo de atletismo.

Inició su carrera profesional en WLTZ NBC 38 en Columbus, Georgia, y posteriormente trabajó en Comcast Sports Southeast, cubriendo deportes universitarios en Auburn University. Más tarde, se incorporó a WAKA en Montgomery y a WBRC en Birmingham, donde se destacó en la cobertura de deportes locales y universitarios. Tras dejar el periodismo a tiempo completo, Chambers se desempeñó como asesora de periodismo televisivo en Thompson High School entre 2021 y principios de 2025.

La muerte de la pareja ha generado conmoción

En 2024, fue distinguida como Asesora del Año por la Alabama Scholastic Press Association, nominada por sus estudiantes. Bajo su dirección, el equipo de broadcast de la escuela obtuvo premios estatales, incluyendo el Alex House Journalism Sustainability Award en 2025 y campeonatos en SkillsUSA.Al momento de su fallecimiento.

Chambers trabajaba en el departamento de comunicaciones corporativas de Blue Cross and Blue Shield of Alabama. La noticia de la muerte de la pareja ha generado conmoción en la comunidad periodística y deportiva de Alabama, donde era recordada por su profesionalismo y pasión por el deporte.

