Hace 5 meses
Vida
Alimentación

La piña: un aliado nutricional con efectos sorprendentes en la digestión y el bienestar

La piña, fruta tropical popular, ofrece más que sabor dulce; sus compuestos naturales brindan beneficios poco conocidos que apoyan digestión, sistema inmunológico y bienestar general.
3 minutos de lectura
No solo es deliciosa: descubre los secretos de la piña que benefician tu salud
No solo es deliciosa: descubre los secretos de la piña que benefician tu salud
No solo es deliciosa: descubre los secretos de la piña que benefician tu salud

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

La piña, consumida en todo el mundo, destaca por sus propiedades nutricionales y medicinales. Rica en vitamina C y bromelina, esta fruta tropical ayuda a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y reducir la inflamación, beneficiando a personas de todas las edades.

Digestión más eficiente

La bromelina, enzima presente en la piña, ayuda a descomponer proteínas de los alimentos, facilitando la digestión y aliviando problemas estomacales leves. Su consumo después de comidas copiosas puede favorecer un mejor tránsito intestinal.

Propiedades antiinflamatorias

Estudios indican que la bromelina también actúa como antiinflamatorio natural, siendo útil para reducir hinchazón y dolores musculares o articulares leves. Deportistas y personas con inflamación crónica pueden encontrar un apoyo natural en la dieta.

Refuerzo del sistema inmunológico

La vitamina C, presente en abundancia en la piña, es clave para fortalecer las defensas del organismo frente a infecciones, resfriados y enfermedades respiratorias. Su consumo regular puede mejorar la resistencia inmunológica.

Salud cardiovascular y ocular

Los antioxidantes de la piña, como vitamina C y manganeso, protegen el corazón y los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. Además, sus beta-carotenos y vitamina A favorecen la salud ocular, ayudando a prevenir la degeneración macular y problemas visuales relacionados con la edad.

Efectos depurativos y diuréticos

Consumir piña puede favorecer la eliminación de líquidos retenidos y toxinas, apoyando la función renal y ayudando en dietas de control de peso. Su efecto diurético contribuye a mantener el equilibrio hídrico del organismo.

Beneficios para la piel

La piña promueve la producción de colágeno, gracias a la combinación de vitamina C y enzimas proteolíticas, ayudando a mantener la piel firme y reducir la aparición de arrugas. También puede colaborar en la cicatrización de heridas.

Consejos de consumo

  • Se recomienda ingerir la piña fresca, evitando conservas con azúcar añadida.
  • Puede combinarse con yogur, ensaladas o jugos naturales para maximizar sus beneficios.
  • Para deportistas, comer piña después del entrenamiento puede ayudar a reducir la inflamación muscular y mejorar la recuperación.

La piña no solo es una fruta sabrosa, sino que también ofrece beneficios poco conocidos que impactan la digestión, la piel, la circulación y la función inmunológica. Incorporarla regularmente a la dieta puede ser un aliado natural para la salud integral.

