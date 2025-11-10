La Policía decomisó 500 kilos de droga en un taller de Manta y detuvo a tres personas

La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNA) de la Policía Nacional aprehendió a tres ciudadanos por el delito de tráfico ilícito de droga. Ocurrió durante la operación Firenze 1 ejecutada en flagrancia en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El procedimiento, realizado durante el pasado fin de semana, resultó en la incautación de aproximadamente 500 kilos de cocaína.

El valor de la droga incautada bordea los 900 mil dólares, según la Policía. También, se incautaron tres teléfonos celulares y un camión tipo furgón retenido como evidencia. La acción se basó en inteligencia recolectada tras una incautación previa de 730 kilos en septiembre de 2025. Aquello ocurrió en la operación Fénix 268 “Pontevedra”, que reveló logotipos característicos de una organización criminal bajo investigación.

Droga estaba en un taller en el barrio San Pedro

El operativo Firenze 1 inició con una alerta sobre un traslado de droga desde el centro del país hacia Manta en un vehículo de placas GBO-6676, color blanco. Equipos tácticos se posicionaron en accesos estratégicos a la ciudad, detectando el camión en el redondel del aeropuerto. Tras un seguimiento discreto, los agentes dirigieron el vehículo hacia el sector del barrio San Pedro. Allí ingresó a un taller dedicado al mantenimiento de lanchas.

Una vez identificados como policías antinarcóticos, los uniformados ingresaron al supuesto taller, hallando el furgón descargado con puertas abiertas. En una bodega rústica adyacente, se descubrieron 17 cajas de cartón conteniendo la droga. Los paquetes tenían el mismo logotipo hallado en la operación anterior, confirmando la conexión con la red narcodelictiva.

Se investiga conexión con redes criminales

Los aprehendidos, puestos a órdenes de la autoridad competente, son: Darwin Mendoza Arias, de 32 años, con antecedentes penales. También se detuvo a Karina Quijije Mantuano, de 34 años y Pedro Javier Quijije Mantuano. Estas dos últimas personas no registran antecedentes penales, según la institución armada. Los hermanos Quijije Mantuano, junto con Mendoza Arias quedaron detenidos y a órdenes de las autoridades.

El valor estimado de la cocaína decomisada, calculado en el mercado negro internacional, asciende a 900 mil dólares, equivalente a unos 5 millones de dosis potenciales. El camión retenido y los celulares incautados serán analizados para rastrear rutas y comunicaciones de la organización. La DNA continúa el levantamiento de información para desmantelar la red, que utiliza talleres de lanchas como puntos de acopio antes de embarques oceánicos. (17)