Cadáver de un hombre fue descubierto en la vía al sitio Los Corrales, en Montecristi

La Policía investiga un presunto homicidio tras el descubrimiento de cadáver en la vía al sitio Los Corrales, del cantón Montecristi, en Manabí. La alerta se generó la tarde de este viernes 26 de diciembre, en un terreno baldío a un costado de la vía que conduce a Los Corrales. El hallazgo, realizado por un transeúnte, activó un operativo policial que investiga un presunto homicidio. El cadáver presentaba heridas de bala.

La víctima vestía una bermuda jean y una camiseta de color negro. También presentaba un tatuaje en el brazo izquierdo y estaba maniatado de las manos, según observaciones preliminares en la escena. Personal de Criminalística de la Policía Nacional aisló el área, levantó indicios y realizó diligencias iniciales conforme al protocolo para muertes violentas.

Cadáver en un terreno de Montecristi

Moradores del sector, una zona rural con escasa vigilancia y tránsito intermitente, alertaron a las autoridades tras el descubrimiento. Varias personas acudieron al sitio en intento de reconocer al fallecido, pero ninguna logró identificarlo. Hasta el momento de esta publicación, no se reportaba denuncia alguna por desaparición coincidente con las características descritas.

Tras las pericias en el lugar, el cuerpo lo trasladaron al Centro Forense de Manta para la autopsia médico-legal. A través de dicho procedimiento se determinará la causa exacta de muerte, tiempo aproximado de fallecimiento y otros elementos relevantes para la investigación. La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a proporcionar información confidencial que contribuya al esclarecimiento del caso y a la identificación de la víctima.

Muertes violentas en la provincia de Manabí

Este incidente se suma a la ola de violencia en la provincia de Manabí. El distrito Manta, que incluye Montecristi y Jaramijó, llegó a las 508 muertes violentas en lo que va de 2025, según reportes policiales actualizados a mediados de diciembre. Zonas rurales y periféricas de Montecristi han sido frecuentemente utilizadas para el abandono de cuerpos en casos vinculados a disputas criminales. No obstante, cada hecho se investiga de forma individual sin establecer conexiones sin evidencia probatoria.

A nivel nacional, Ecuador registra más de 8.800 muertes violentas hasta diciembre de 2025, consolidando el año como uno de los más violentos en su historia reciente, con concentración en provincias costeras como Manabí y Guayas. Manabí, hasta el 30 de noviembre registraba 1.162 muertes violentas, según cifras de la Policía Nacional. (17)