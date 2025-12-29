Policía Nacional incautó 1.078 cajas de cerveza de contrabando en operativo en Pichincha

La Policía Nacional decomisó 1.078 cajas de cerveza de procedencia extranjera, presuntamente ingresadas de manera irregular desde Colombia. La incautación se dio durante un operativo de control en la provincia de Pichincha. La intervención, basada en información anónima, permitió la retención de vehículos y la incautación de mercadería valorada en más de 40 mil dólares. El destino de la carga era la costa ecuatoriana.

El operativo se inició tras una alerta sobre un camión que transportaba bebidas alcohólicas sin documentación legal. La persecución comenzó en el redondel de Tababela, al oriente de Quito, y se extendió por la Panamericana E35 hasta la intersección con la calle Jacinto Jijón y Caamaño. Allí, las fuerzas policiales detuvieron un primer vehículo, donde encontraron 200 cajas de cerveza marca Corona Extra.

Más de mil cajas de cerveza en poder de las autoridades

Al verificar la carga, el conductor no presentó documentos que justificaran su procedencia ni movilización, lo que llevó al decomiso inmediato. Posteriormente, en el sector de Tambillo, los agentes revisaron dos camiones adicionales. Uno fue liberado al no transportar mercancía irregular. El segundo contenía el resto de las cajas de las mismas bebidas alcohólicas, también sin la documentación requerida para su comercialización.

En total, se incautaron 1.078 cajas, que las trasladaron bajo custodia policial para los procedimientos legales correspondientes. La Policía Nacional indicó que esta acción representa un golpe económico aproximado de 40 mil a las redes de comercio ilícito. La mercadería permanece retenida mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades por presunto contrabando.

Cargamentos decomisados en otras provincias

Este decomiso se enmarca en los esfuerzos continuos de las autoridades ecuatorianas contra el contrabando de bebidas alcohólicas. Se trata de un delito frecuente en la frontera con Colombia debido a diferencias arancelarias y restricciones comerciales. Durante el año 2025, operaciones similares han permitido interceptar cargamentos irregulares en varias provincias, incluyendo en regiones costeras y norteñas.

El contrabando de licores y cervezas afecta la industria nacional, evade impuestos y representa riesgos sanitarios por falta de controles. La Policía mantiene controles viales y operativos de inteligencia para detectar estas rutas, especialmente en vías principales como la E35. Fuentes oficiales destacan que estas intervenciones protegen el mercado formal y generan afectación a estructuras delictivas transfronterizas.

La carga decomisada será puesta a disposición de entidades como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para su procesamiento administrativo y posible destrucción si se confirma su ilegalidad.