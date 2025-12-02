COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Caen 55 presuntos secuestradores y extorsionadores en operativos simultáneos en Manabí y otras provincias

Pablo Dávila, comandante general de la Policía, destacó que estos resultados forman parte del plan operativo permanente contra el crimen organizado.
La Policía Nacional ejecutó entre el lunes 1 y martes 2 de diciembre un total de 20 operativos simultáneos en nueve provinciasentre ellas Manabí.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía ejecutó entre el lunes 1 y martes 2 de diciembre un total de 20 operativos simultáneos en nueve provincias, entre ellas Manabí. Esa acción derivó en la detención de 55 personas vinculadas a estructuras criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. También se logró la liberación de dos víctimas que se encontraban privadas de la libertad. Los allanamientos los coordinó la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase).

Estas diligencias se cumplieron en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y en varias localidades de la Sierra Centro. Las acciones se concentraron principalmente en zonas de alta incidencia delictiva costera. Durante la intervención, los uniformados rescataron a dos personas que habían sido secuestradas. Ambas recibieron atención médica inmediata y se reunieron con sus familiares.

Opeativos simultáneos dejaron más de 20 detenidos

Según el parte policial, las víctimas habían pagado en total 360 mil dólares en rescates y extorsiones a los grupos delictivos desarticulados. En los inmuebles allanados se incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares. También dinero en efectivo y documentación que serviría como evidencia de los delitos. Los 55 detenidos, entre ellos cabecillas y miembros operativos, quedaron  a órdenes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pablo Dávila, comandante general de la Policía, destacó que estos resultados forman parte del plan operativo permanente contra el crimen organizado. Estas acciones, en lo que va de 2025 han permitido la desarticulación de más de 120 células dedicadas al secuestro exprés y la extorsión telefónica y presencial. No obstante, Guayas continúa siendo la provincia con mayor número de casos reportados de estos delitos, con el 42 % del total nacional.

La Policía pide que se denuncien los delitos

La operación contó con el apoyo de las unidades tácticas GOE, GIR, Dinased y el eje investigativo de la Unase Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir denunciando de forma anónima este tipo de delitos. Los 55 aprehendidos enfrentan cargos por delitos tipificados en los artículos 161 (secuestro) y 185 (extorsión) del Código Orgánico Integral Penal. POdrían acarrerar penas que pueden llegar hasta los 13 años de prisión. (17)

