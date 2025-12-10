COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Música

La puertorriqueña Kany García vuelve a Ecuador con su tour 2026: ¿Cuándo inicia la preventa?

La cantautora puertorriqueña Kany García regresará a Ecuador en julio de 2026 con dos conciertos, siendo las primeras fechas confirmadas de su nueva gira.
La cantautora Kany García tiene 43 años de edad.
La cantautora Kany García tiene 43 años de edad.
La cantautora Kany García tiene 43 años de edad.

La cantante y compositora puertorriqueña Kany García anunció las primeras fechas de su gira 2026, que la llevará por más de 30 ciudades de América y Europa.

En su itinerario están incluidas dos ciudades de Ecuador, marcando así su regreso al país tras el show que brindó en abril pasado, en Guayaquil.

Kany García y su regreso a Ecuador

Los conciertos de Kany García en Ecuador se celebrarán el 17 y 18 de julio de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el Centro de Convenciones de Guayaquil, respectivamente.

La preventa y venta general de entradas comenzará el 15 de enero, exclusivamente a través de la plataforma buenplan.com.ec. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado los precios ni las localidades disponibles.

La nueva gira de Kany García la llevará a más de 30 ciudades.

En su espectáculo de este 2025, el precio de los boletos osciló entre los 40 y 121 dólares. Se presume que los costos de 2026 no variarán tanto.

Nuevo ciclo artístico

El anuncio de su gira de 2026 coincide con el lanzamiento del próximo álbum de Kany García, previsto para finales de este año y la reciente publicación de su sencillo Tierra Mía. “El camino sigue… y este nuevo álbum será una puerta que abriremos juntos”, dijo la artista hace unos días en Instagram.

La producción discográfica marca el inicio de una nueva etapa creativa para la ganadora de múltiples Latin Grammy.

Cabe mencionar que Kany García mantiene una relación cercana con el público ecuatoriano, desde su debut en el país hace más de 15 años.

Temas como Hoy Ya Me Voy, Confieso, Quédate y Agüita e Coco han formado parte constante de su repertorio en presentaciones anteriores en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Kany García, un ícono de la música latina

Kany García (San Juan, Puerto Rico, 1982) es una de las cantautoras más importantes de la música latina contemporánea. Debutó en 2007 con el álbum Cualquier Día, que incluía el éxito Hoy Ya Me Voy y le valió su primer Latin Grammy.

Desde entonces ha lanzado nueve discos de estudio, destacando Limón y Sal (2016), Soy Yo (2018), Mesa Para Dos (2020) y El Amor Que Merecemos (2022).

Con seis Latin Grammy y múltiples nominaciones al Grammy anglo, su estilo combina pop, balada y elementos folclóricos puertorriqueños.

Canciones como Confieso, Para Siempre, Quédate, DPM (De Pies a Cabeza) y García la consolidaron como referente de la composición introspectiva y honesta en español. Su carrera supera los 15 años de éxitos radiales y giras internacionales.

