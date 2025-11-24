COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

La rapera Cardi B transformó el cordón umbilical de su cuarto hijo en una joya

La rapera estadounidense Cardi B, de 33 años, convirtió el cordón umbilical de su cuarto hijo en un colgante dorado, un gesto simbólico tras el nacimiento.
•‎

3 minutos de lectura
Cardi B hizo que encapsularan el cordón umbilical de su cuarto hijo con un baño de oro.
El Diario

Redacción ED.

La rapera estadounidense Cardi B transformó el cordón umbilical de su cuarto hijo, nacido el pasado 13 de noviembre, en una joya bañada en cromo dorado con forma de corazón.

Lo hizo a través de la empresa Mommy Made Encapsulation, para preservar el vínculo inicial con su bebé, el primero primero que tiene con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

La nueva joya de Cardi B

La compañía, especializada en servicios posparto, publicó un video en Instagram para anunciar que Cardi B fue su clienta. “Crear este recuerdo es siempre un honor, pero hacerlo para Cardi y su dulce bebé significa mucho para nosotros”, expresó en la descripción.

Además, detalló cómo se elaboró la pieza, explicando que el cordón se deshidrata, se moldea en forma de corazón alrededor de un anillo metálico y se sumerge en cromo dorado para crear el colgante. El servicio cuesta 50 dólares.

Según el sitio web de la empresa, el cordón umbilical representa “la primera conexión entre una madre y su bebé, la línea vital que los nutrió y protegió durante el embarazo”. Además, destaca que ha procesado más de 40.000 placentas desde su fundación, atendiendo a madres en todo Estados Unidos.

Además del colgante, Cardi B solicitó un ‘placenta print’, una impresión artística de la placenta que forma un ‘Árbol de la Vida’, otro servicio popular de la empresa.

Madre por cuarta ocasión

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, confirmó su embarazo en septiembre pasado durante una entrevista en CBS Mornings.

El bebé, un varón cuyo nombre no se ha revelado, es su primero con Stefon Diggs, del equipo de fútbol americano New England Patriots.

La artista comparte tres hijos previos –Kulture (7 años), Wave (4 años) y Blossom (14 meses)– con su exesposo, el rapero Offset, de quien se separó en 2024.

Cardi B compartió las primeras fotos de su nuevo hijo el pasado 19 de noviembre en Instagram, mostrando momentos en la sala de partos con Diggs presente.

Un servicio popular entre celebridades

Hasta la fecha, la artista no ha comentado directamente sobre la joya en sus redes, pero el anuncio de la empresa generó interacciones en plataformas como Instagram.

Este no es el primer uso de tales servicios por celebridades; figuras como Vanessa Hudgens, Megan Fox, Chrissy Teigen y Jenna Dewan han optado por preservaciones similares de placenta o cordón umbilical.

