La reina madre de Tailandia muere a los 93 años y se declara un año de luto para la Casa Real

La reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, falleció el reciente viernes a la edad de 93 años. Su deceso se dio tras un largo período de complicaciones en su salud.

Un año de luto en Tailandia por la reina madre

La Casa Real de Tailandia informó de su muerte. Aseguró que la salud de la monarca había empeorado desde el 17 de octubre por un infección sanguínea.

«El viernes 24 de octubre de 2025, a las 21h21 (hora local), falleció pacíficamente en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, a la edad de 93 años», reza el comunicado.

La reina madre llevaba en seguimiento médico desde 2019 en este mismo hospital. Esto, debido a sus afecciones sistémicas y varias enfermedades que requerían de tratamiento continuo.

La misma institución anunció un funeral con altos honores de acuerdo con la tradición real y estableció un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos. Además, se decretó 30 días de luto oficial a nivel de país.

Convocan a reunión de Gabinete con urgencia

Tras la noticia, el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, canceló su viaje oficial a Kuala Lumpur en vísperas de la cumbre de la ASEAN. Además, convocó una reunión urgente de su gabinete durante la mañana de este sábado para organizar los preparativos del funeral real.

Anutin tenía previsto desplazarse hoy a la capital malasia por invitación de su homólogo, Anwar Ibrahim, antes del inicio de la Cumbre de la ASEAN, programada del domingo al martes. No obstante, confirmó su asistencia a la cumbre únicamente mañana, con planes de regresar a Tailandia ese mismo día, según recogió el portal Thai PBS.

Así las cosas, se desconoce si el primer ministro tailandés podrá tomar parte en la ceremonia de firma de la declaración conjunta sobre las tensiones fronterizas entre Tailandia y Camboya, prevista para la tarde del domingo en el marco de esta cumbre regional, a la que se espera que asista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En caso de que el mandatario no pueda modificar su agenda, el ministro de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow firmará el documento en su nombre.

Un figura de respeto en Tailandia

Sirikit, esposa del ya fallecido Rey Bhumibol Adulyadej, que murió en 2016 después de más de siete décadas en el trono, es la madre del actual monarca, el rey Maha Vajiralongkorn, que tiene 73 años.

En los últimos años, la reina apenas había hecho apariciones en público, debido a su avanzada edad.

La reina madre Sirikit era una figura central en Tailandia, reconocida por sus contribuciones al desarrollo social, la preservación cultural y el fortalecimiento de la monarquía desde su ascenso como reina consorte en 1950 hasta su rol como reina madre.

Durante los 66 años del reinado de Bhumibol, Sirikit desempeñó un papel activo en la monarquía. Se ganó el respeto del pueblo tailandés por su dedicación a causas sociales.