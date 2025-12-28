Tren del Corredor Interoceánico de México sufrió descarrilamiento con 241 pasajeros a bordo

La Secretaría de Marina (Semar), de México, confirmó el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la Línea Z. El percance se registró en la localidad Nizanda, en el estado de Oaxaca. El incidente involucró a dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, en los que viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Las autoridades activaron de inmediato protocolos de emergencia para auxiliar a las personas a bordo, sin que hasta el momento se reporten cifras oficiales de lesionados. Según el comunicado oficial de la Semar, el evento ferroviario consistió en el descarrilamiento de la máquina principal del convoy. Equipos técnicos del Corredor Interoceánico y autoridades locales se desplazaron al sitio para brindar atención prioritaria a los ocupantes.

Tren del Corredor es el más grande de México

Las autoridades evaluaron los daños y recopilaron información técnica sobre las causas del incidente. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, indicó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Policía Vial Estatal y ambulancias participaron en las labores de apoyo. El descarrilamiento ocurrió en el kilómetro Z-230+290, entre las localidades de Chívela y Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto estratégico del gobierno federal que busca conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz. Este tramo forma parte de una red ferroviaria rehabilitada para impulsar el transporte de carga y pasajeros,. Con ello se promueve la conectividad logística entre el océano Pacífico y el Atlántico, así como el desarrollo económico en el sureste de México.

Seguridad en proyectos de infraestructura

Las autoridades federales y estatales mantienen la coordinación interinstitucional para resolver la situación y determinar las condiciones de la vía férrea. Se espera que, una vez completada la investigación técnica, se informe sobre las causas exactas del descarrilamiento. También, las medidas para reforzar la seguridad en el trayecto.

Hasta el cierre de esta nota, no se han difundido datos confirmados sobre posibles heridos graves o fallecidos, y las actualizaciones se emiten exclusivamente a través de canales oficiales para evitar especulaciones. El incidente resalta la importancia de los protocolos de seguridad en proyectos de infraestructura ferroviaria como el Tren Interoceánico, que opera bajo la administración de la Semar.