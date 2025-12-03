Uso de stickers con fotos de compañeros de labores, sin autorización, puede tratarse como acoso

La Secretaría del Trabajo de México ha advertido que crear y difundir stickers o memes con la imagen de compañeros de trabajo, sin su consentimiento, puede configurarse como acoso laboral. A decir de las autoridades, aquello vulnera la dignidad y el derecho a la privacidad. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Constitución Política. Por eso se prohíbe la difusión de fotos o rostros en stickers compartidos en grupos laborales.

Tales prácticas pueden generar incomodidad, humillación o afectaciones emocionales, alterando el ambiente laboral y violando normas sobre respeto y protección de datos personales. El artículo 6 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales, incluyendo la imagen propia. Por su parte, la Ley Federal obliga a tratar a los trabajadores con dignidad, prohibiendo conductas que afecten su integridad física o emocional.

Stickers sin autorización son tomadas como ‘bromas’

Aunque acciones como estas se presentan como “bromas”, su repetición o difusión sin consentimiento cruza límites éticos y legales. Aquello puede configurar un patrón de hostigamiento digital. La Secretaría de Trabajo ha enfatizado que las tecnologías de comunicación no exime del respeto, y las empresas deben promover políticas de convivencia digital.

En caso de persistir la conducta tras expresar incomodidad, los afectados pueden recurrir a mecanismos formales. El primer paso es reportar al área de Recursos Humanos, presentando evidencias como capturas de pantalla o mensajes. Si no hay resolución interna, se puede presentar una denuncia ante el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), plataforma digital de la STPS.

Miles de quejas facilitando inspecciones laborales

Este sistema permite reportes confidenciales o anónimos sobre violaciones laborales, incluyendo acoso y hostigamiento. Para denunciar, se requiere registrar una cuenta con correo electrónico, describir los hechos y adjuntar pruebas. El SIQAL, lanzado en 2025, ha recibido miles de quejas facilitando inspecciones laborales y posibles sanciones a empleadores que toleren tales prácticas.

Términos como “acoso laboral stickers México”, “denuncia SIQAL hostigamiento” y “uso imagen sin consentimiento trabajo” han registrado un aumento en búsquedas, reflejando mayor conciencia sobre este tema en el ámbito laboral digital. La STPS busca fomentar entornos de trabajo seguros y respetuosos, adaptándose a formas emergentes de violencia laboral en la era digital.