Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

La selección de Ecuador inicia su concentración en Toronto, Canadá, con Moisés Caicedo a la cabeza

Moisés Caicedo, John Yeboah y otros seleccionados ya se unieron a la concentración de la Tri en suelo norteamericano, donde Beccacece probará variantes para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La Selección de Ecuador ya toma forma en Canadá. Sebastián Beccacece comenzó a recibir a sus convocados en Toronto, donde La Tri afrontará dos amistosos clave ante Canadá y Nueva Zelanda, en el marco de la última fecha FIFA del año.

Los primeros en arribar fueron Patrik Mercado y Jordy Alcívar, jugadores de Independiente del Valle. Horas después, la llegada más esperada se confirmó con Moisés Caicedo aterrizando en suelo canadiense para unirse al grupo.

La cuenta oficial de la Selección anunció su presencia con una frase contundente: “El mejor medio del mundo”, acompañada de una foto del futbolista nacido en Santo Domingo.

Ecuador busca efectividad de cara al Mundial

Desde distintos rincones del planeta comenzaron a sumarse más jugadores de Ecuador. John Yeboah, Pedro Vite y Jhoanner Chávez llegaron luego de extensos vuelos desde Europa y México, completando el primer grupo de futbolistas disponibles para los entrenamientos.

Beccacece pretende aprovechar al máximo estos amistosos. Tras los empates 1-1 en la anterior doble fecha FIFA, ante Estados Unidos y Canadá, el técnico busca dar mayor fluidez al juego y probar nuevas piezas en su esquema. Por eso incluyó a Jeremy Arévalo y Leonardo Realpe, considerados las novedades entre los convocados.

El primer amistoso será ante Canadá, el jueves 13 de noviembre a las 19h30 (hora de Ecuador). Cinco días después, el martes 18, Nueva Zelanda será el rival en el segundo encuentro, programado para las 20h30.

Ambos partidos tienen un objetivo adicional para Ecuador: sumar puntos en el ranking FIFA para asegurar un lugar en el bombo 2 del sorteo del Mundial.

“Queremos un equipo con intensidad, con ideas claras y que siga creciendo. Estos amistosos son parte de ese proceso”, habría expresado Beccacece en su llegada a Toronto.

La concentración continuará con la llegada de los futbolistas restantes durante las próximas horas. El ambiente, según fuentes del cuerpo técnico, es de optimismo y trabajo enfocado.

Convocados para amistosos de noviembre

Posición Jugadores
Arqueros Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Cristian Loor
Defensores Ángelo Preciado, Cristian Ramírez, Félix Torres, Joel Ordóñez, Leonardo Realpe, Piero Hincapié, Willian Pacho, Jhoanner Chávez, Yaimar Medina
Mediocampistas Alan Franco, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Patrik Mercado, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, John Yeboah, Nilson Angulo
Delanteros Enner Valencia, Jeremy Arévalo, John Mercado, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana

Jueves 13 de noviembre: Ecuador vs Canadá (19h30).

Martes 18 de noviembre: Ecuador vs Nueva Zelanda (20h30).

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno anuncia el traslado de reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Nueva ruta Cuenca – Galápagos entrará en operación en noviembre de 2025

Es el segundo atentado en su contra: Alcalde de Balzar, Galo Meza, queda herido tras ataque armado

Daniel Noboa confirma las figuras clave que representarán a ADN en la Asamblea Constituyente de Ecuador

La selección de Ecuador inicia su concentración en Toronto, Canadá, con Moisés Caicedo a la cabeza

