Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundial 2026: Ecuador debutará ante Costa de Marfil. Será el primer enfrentamiento de ambas en su historia

Ecuador, Alemania, Curazao y Costa de Marfil conforman el Grupo E del Mundial 2026 que arranca en junio próximo.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Selección Ecuatoriana de Fútbol debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Costa de Marfil. Se trata del segundo partido correspondiente al Grupo E que completan Alemania y Curazao. Será el primer enfrentamiento, tanto oficial como amistoso en la historia entre ambas selecciones. El encuentro está programado para junio de 2026 en sede aún por confirmar de Estados Unidos, Canadá o México.

Ecuador disputará su quinta Copa del Mundo tras las participaciones de 2002, 2006, 2014 y 2022. Su mejor resultado histórico lo logró en Alemania 2006, cuando alcanzó la posición 12 al llegar a octavos de final. La peor actuación se registró en su debut, Corea-Japón 2002, donde finalizó en el puesto 24. Hasta la fecha, La Tri ha jugado 13 partidos mundialistas con un balance de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Ecuador registra 14 goles a favor y 14 en contra en participaciones mundialistas.

Ecuador frente a Costa de Marfil por primera vez

Costa de Marfil, por su parte, llega a su cuarta participación mundialista después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su mejor ubicación fue el puesto 17 en Sudáfrica 2010, mientras que finalizó 21° en Brasil 2014. Los Elefantes africanos registran nueve partidos jugados, con tres triunfos, un empate y cinco derrotas, trece goles anotados y catorce recibidos.

El seleccionador Emerse Faé cuenta con una generación consolidada en Europa. Franck Kessié (Al-Ahli), capitán y líder en el mediocampo, Seko Fofana (Al-Nassr), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa). También cuenta con Amad Diallo (Manchester United), Nicolas Pépé (sin club actualmente pero con experiencia en Arsenal) y Wilfried Singo (Mónaco). Ellos destacan como los jugadores más experimentados y determinantes del equipo que logró la clasificación al Mundial 2026.

Curazao, debutante absoluta en Copas del Mundo

La Tri llega con la considerada “generación dorada” en su plenitud. Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) y William Pacho (Paris Saint-Germain) forman un bloque defensivo de élite europea, mientras que el joven Kendry Páez representa el talento emergente. A ellos se suman promesas como Angelo Preciado, Nnilson Angulo, Enner Valencia, quienes ya han debutado con la absoluta y consolidan una mezcla de experiencia y proyección.

Alemania, campeona mundial en cuatro ocasiones, parte como favorita del sector. Curazao, debutante absoluta en Copas del Mundo, completa el cuarteto. El sorteo realizado este viernes 5 de diciembre de 2025 determinó que Ecuador y Costa de Marfil abran su participación enfrentándose directamente, en un duelo inédito que definirá buena parte de las aspiraciones de ambos para avanzar a octavos de final.

