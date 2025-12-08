La rumana Sorana Cîrstea anuncia su retiro del tenis profesional para finales del año 2026

La tenista rumana Sorana Cîrstea, actual número 43 del ranking WTA, comunicó que se retirará del circuito profesional al concluir la temporada 2026. La jugadora de 35 años completará así 20 campañas consecutivas en el WTA Tour, tras haber debutado en 2006 con apenas 16 años. Cîrstea hizo el anuncio a través de sus redes sociales y en una rueda de prensa virtual organizada desde Bucarest.

Allí, explicó que la decisión responde a motivos personales y al deseo de cerrar su trayectoria “en mis propios términos y con salud”. “Quiero disfrutar de mis últimos torneos y decir adiós a la pista de forma digna”, declaró la rumana. Ella cumplirá 36 años el próximo 7 de abril. En su palmarés destacan dos títulos WTA (Taskent 2008 y Estambul 2021), una final de Grand Slam en Roland Garros 2009 (cuartos de final).

Sorana Cîrstea quiere retirarse donde todo empezó

La mejor clasificación de su carrera es el puesto 21 alcanzado en agosto de 2013. Además, ostenta el récord de victorias consecutivas (17) en el torneo de Taskent. También ha superado a jugadoras top-10 en 23 ocasiones, entre entre ellas a cuatro números 1 del mundo. Durante 2025, Cîrstea acumula un balance de 21 victorias y 19 derrotas, con semifinales en Washington y cuartos en Birmingham como mejores resultados.

Actualmente ocupa la posición 43 del ranking WTA con 1.185 puntos y se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión en el hombro derecho. Dicha dolencia la mantuvo fuera tres meses entre mayo y julio. La rumana confirmó que disputará íntegramente la temporada 2026, incluyendo los cuatro Grand Slams y los WTA 1000 obligatorios. Señaló que su último torneo será “muy probablemente” Bucarest sobre tierra batida europea.

742 partidos individuales en el circuito principal

“Quiero despedirme donde todo empezó”, afirmó. Con su retiro, Cîrstea se convertirá en la tercera jugadora activa de mayor edad en el Top 100 actual, solo por detrás de Venus Williams y Tatjana Maria. En total, ha disputado 742 partidos individuales en el circuito principal (récord de 399-343) y acumula más de 7,2 millones de dólares en premios.

La Federación Rumana de Tenis ya anunció que organizará un acto de homenaje durante el BRD Bucharest Open 2026, torneo del que Cîrstea es embajadora desde su creación en 2014.