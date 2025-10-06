COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial

La Tri Femenina Sub-17 partirá este martes rumbo a Marruecos para disputar el Mundial con compromiso e ilusión.
La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial
La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial
La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial
La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ...

jcmoreira@lamarea.ec

Este martes 7 de octubre de 2025, la selección femenina Sub-17 de Ecuador emprenderá viaje a Marruecos para disputar la Copa Mundial Femenina de la categoría, con la mentalidad firme de competir con compromiso y orgullo por el país.

Preparación y mentalidad del equipo

En la rueda de prensa el seleccionador Víctor Idrobo destacó la fortaleza mental y el compromiso del grupo para enfrentar el desafiante torneo internacional.“Sabemos que el camino no es fácil, pero nadie nos quita la ilusión de soñar con ser campeonas”

El técnico resaltó la evolución experimentada durante el ciclo preparatorio y la confianza puesta en el equipo que representará a Ecuador. “Queremos que se vea un equipo comprometido, que luche, que se entregue y que haga sentir orgulloso al Ecuador”.

Un grupo unido y decidido

La capitana Maité Zambrano reflejó la emoción y el espíritu de unión que vive el plantel previo al viaje. Subrayó que la fuerza de la selección radica en la cohesión de sus integrantes, a las que calificó como una familia unida por un objetivo común. “Estamos felices, unidas y convencidas de que juntas somos más fuertes; eso es lo que nos hace familia”.

La energía positiva de las jugadoras se manifiesta en la preparación integral para afrontar un certamen que marcará un hito en sus carreras.

Viaje y expectativas para el Mundial

La delegación ecuatoriana partirá en la tarde del martes 7 de octubre con destino a Marruecos. La Tri realizará un periodo de adaptación al cambio de huso horario y condiciones para optimizar su rendimiento durante la competición.

El respaldo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es un factor clave para motivar a las jóvenes, que ponen en marcha un sueño colectivo de hacer historia en Mundial Sub-17. El balance entre ilusión, disciplina y preparación técnica será fundamental para afrontar una competencia de alto nivel.

Ecuador arrancará su disputa en el Mundial de Marruecos el próximo 18 de octubre del 2025 ante Estados Unidos. Ante Noruega jugará el 21 de octubre y frente a China, el 24.

