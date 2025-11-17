La Tricolor cierra 2025 ante Nueva Zelanda sin Enner Valencia en el Red Bull Arena

Ecuador se medirá este martes 18 de noviembre de 2025 a las 20h30 contra Nueva Zelanda en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, en un amistoso que define su posición en el Bombo 2 del ranking FIFA para el sorteo de grupos del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre.

La ausencia de Enner Valencia y el reemplazo en ataque

La tricolor llega sin su capitán y máximo goleador histórico, Enner Valencia, quien fue liberado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para unirse a Pachuca en un partido de la Liga MX el 20 de noviembre. Valencia, con 46 goles en la selección, deja un vacío en la ofensiva.

El técnico Sebastián Beccacece optará por Leonardo Campana como titular en punta, según información del periodista Stalin Cobena. Para Campana, será su primera titularidad desde 2023, curiosamente en un amistoso contra Bolivia en el mismo estadio de Nueva Jersey.

Otras opciones para el ataque incluyen a Kevin Rodríguez de Unión Saint-Gilloise y Jeremy Arévalo. La baja de Valencia se suma a la racha de escasa producción goleadora de Ecuador, con solo dos tantos en los últimos tres amistosos.

Racha de empates y necesidad de victoria para el ranking FIFA

La Tri acumula tres empates consecutivos en los amistosos: 0-0 ante Canadá el 13 de noviembre en Toronto, 1-1 con México y 1-1 con Estados Unidos. Estos resultados ante anfitriones del Mundial 2026 no sumaron puntos clave para el ranking.

Actualmente en el puesto 24 del ranking FIFA con 1.587,36 puntos, Ecuador necesita ganar para alcanzar 1.592,36 puntos y superar a Austria y Australia, asegurando el Bombo 2. Un empate lo dejaría en 1.587,36, expuesto a ser rebasado, mientras una derrota lo bajaría a 1.582,36, casi garantizando el Bombo 3.

El sorteo del 5 de diciembre en Washington definirá grupos más accesibles para el Bombo 2, evitando cruces directos con potencias del Bombo 1.

El rival: Nueva Zelanda en irregularidad reciente

Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, llega con un balance negativo: derrota 2-1 ante Colombia el 15 de noviembre, empate 1-1 con Noruega en octubre y pérdidas 1-0 ante Polonia y 3-1 ante Australia. Su última victoria fue en junio de 2025 por 1-0 sobre Costa de Marfil.

Los All Whites acumulan cinco derrotas y un empate en meses recientes, mostrando irregularidad en ataque y defensa. Figuras clave incluyen a Kosta Barbarouses, Sarpreet Singh y Elijah Just. No hay antecedentes históricos entre ambas selecciones.

Alineaciones probables y esquema táctico

Ecuador mantendrá el 4-4-2 que da solidez en mediocampo, con énfasis en posesión y protagonismo, según Beccacece. La alineación probable es: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco, Nilson Angulo; John Yeboah, Leonardo Campana.

Declaraciones del mediocampista Alan Franco

“Estamos implementando una idea. Queremos ser protagonistas, queremos tener el balón. En el fútbol están los tres resultados. A veces las cosas salen bien. A veces cuando mejor estás, recibes un gol; cuando peor estás, haces un gol. A veces no mereces ganar y lo ganas; o no mereces perder, y terminas perdiendo”, explicó Franco.

Para Nueva Zelanda alinearía con Max Crocombe; Bill Tuiloma, Finn Surman,Michael Boxall, y Francis de Vries;Marko Stamenić, Joe Bell y Sarpreet Singh; Eli Just y Matt Garbett; Kosta Barbarouses.



El encuentro se transmitirá por Teleamazonas (diferido desde las 22:30), El Canal del Fútbol y Zapping (Planes Plus y Premium). Este cierre de año busca romper la sequía de victorias y consolidar el proceso rumbo al Mundial.