Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
La Tricolor mantiene el puesto 23 en la última actualización FIFA del año

La selección ecuatoriana de fútbol cerró el 2025 en el puesto 23 del ranking FIFA con 1591.73 puntos, según la última actualización del año.
La FIFA publicó este lunes 22 de diciembre de 2025 la última actualización del ranking mundial de selecciones. Ecuador se ubicó en el puesto 23 con 1591.73 puntos, sin cambios respecto a la edición anterior. La Tri se posiciona detrás de Corea del Sur (22º) y por delante de Austria (24º).

Este ranking cierra el año y confirma la clasificación de Ecuador en el bombo 2 del sorteo de la Copa del Mundo 2026, programado para el 13 de diciembre de 2025 en Miami.

Líderes y top 10 del ranking

España encabeza la clasificación con 1877.18 puntos, superando por poco a Argentina (1873.33) y Francia (1870). El top 10 lo completan: Inglaterra (1834.12), Brasil (1760.46), Portugal (1760.38), Países Bajos (1756.27), Bélgica (1730.71), Alemania (1724.15) y Croacia (1716.88).

Marruecos se mantiene en el 11º lugar, aunque se acercó al top 10 tras ganar la Copa Árabe.

Sin cambios significativos en la zona alta

En los primeros 33 puestos no se registraron modificaciones de posición, ya que la mayoría de selecciones no disputaron partidos oficiales en el período evaluado. La única competencia relevante fue la Copa Árabe, que no afectó el ranking de los equipos mejor posicionados.

La FIFA anunció que la próxima actualización se publicará el 18 de enero de 2026, tras la conclusión de la Copa Africana de Naciones.

Posiciones de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026

En el Grupo E del Mundial 2026, Alemania ocupa el 9º lugar con 1724.15 puntos. Costa de Marfil se ubica en el 42º puesto con 1489.59 puntos. Curazao, el rival más bajo en el ranking, aparece en el 82º lugar con 1302.7 puntos.

Este ranking FIFA representa la última referencia antes del inicio de las eliminatorias continentales y amistosos preparatorios para el Mundial.

