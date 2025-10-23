La unión de dos Iglesias: El papa León y el rey Carlos III de Inglaterra oran por el cuidado del planeta en el Vaticano

El papa León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra mostraron este jueves su compromiso con el planeta con una oración ecuménica en la Capilla Sixtina, en el marco de una visita de Estado del monarca al Vaticano. La reina Camila también es parte del encuentro oficial.

Según informó el portal oficial del Vaticano, ‘Vatican News’, esta «histórica» celebración «no ocurría desde hacía cinco siglos» y tuvo lugar tras un encuentro privado de los reyes de Inglaterra con el pontífice.

Así fue el encuentro con el papa León

Los reyes Carlos III de Inglaterra y Camila llegaron al Vaticano a las 10h50 (hora de Italia), cruzando el Arco de las Campanas. En el Patio de San Dámaso fueron recibidos con todos los honores que acompañan a una visita de Estado.

Tras la interpretación del himno británico God Save the King por la banda de la Gendarmería vaticana y con la Guardia Suiza formada, los monarcas accedieron al Palacio Apostólico.

A continuación, tuvieron una audiencia privada con el papa, con quien intercambiaron unas orquídeas, y posteriormente, encuentros paralelos. La reina visitó la Capilla Paulina mientras el rey mantenía una conversación con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Una oración histórica

La oración ecuménica, celebrada en latín e inglés, comenzó a las 12h20 y fue «un gesto de fraternidad» entre ambas Iglesias y también la concreción del deseo del monarca británico –gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra– de dotar a su visita de una dimensión espiritual, especialmente en el contexto del Jubileo de la Esperanza.

La visita estaba inicialmente prevista para abril pero se pospuso tras la muerte del papa Francisco. Además, buscaba subrayar el compromiso compartido entre el rey Carlos y el papa argentino en la defensa de la creación. Esto, a diez años de la publicación de la encíclica Laudato si’.

Diversos cardenales de la Curia Romana y representantes de la comunión anglicana y de la Casa Real asistieron a la oración ecuménica. Según Vatican News, el carácter ecuménico de la ceremonia se reflejó entre otros detalles, en el himno inicial, compuesto por san Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia, interpretado en una traducción inglesa de san John Henry Newman, teólogo inglés que fue anglicano durante la mitad de su vida y católico durante la otra.

Representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana

El papa León XIV estuvo acompañado por el arzobispo de York, Stephen Cottrell, el prelado más veterano de la Iglesia de Inglaterra. Junto a los soberanos participaron también el reverendo Rosie Frew, moderador de la Asamblea General de este año; el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales; y el arzobispo de St. Andrews y Edimburgo, Leo Cushley, en representación del episcopado escocés.

Al término de la celebración, León XIV y Carlos III salieron juntos de la Capilla Sixtina, caminando uno al lado del otro. Esto, como «símbolo de ese mismo camino de diálogo ecuménico que continúa, aun en medio de las diferencias».