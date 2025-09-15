La versión gratuita de Spotify incorpora herramientas antes exclusivas para usuarios de pago

Spotify ha extendido varias funciones que antes eran exclusivas de su versión Premium a los usuarios que utilizan la versión gratuita de la aplicación, permitiendo desde ahora la reproducción directa de cualquier canción o pódcast, además de facilitar el acceso a contenidos compartidos por redes sociales. Esta medida busca mejorar la experiencia de usuario y reforzar el vínculo entre oyentes y artistas, según informó la compañía mediante un comunicado oficial.

Fin a la reproducción aleatoria obligatoria

Una de las principales limitaciones históricas de la versión gratuita de Spotify era la reproducción aleatoria obligatoria. Los usuarios no podían seleccionar una canción concreta para escucharla directamente, sino que debían depender del modo aleatorio.

Ahora, los oyentes gratuitos podrán buscar y reproducir cualquier pista o pódcast con solo pulsar el botón de reproducción. Esta función, hasta ahora restringida a suscriptores Premium, representa un cambio importante en la accesibilidad del contenido musical dentro de la plataforma.

Además, la compañía ha confirmado que los usuarios podrán seguir escuchando contenido compartido a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, simplemente pulsando el enlace recibido para que se abra directamente en la aplicación y comience la reproducción.

Nuevas herramientas para listas de reproducción

Spotify también ha extendido la capacidad de crear listas personalizadas a los usuarios gratuitos. Estos podrán:

Añadir canciones manualmente

Asignar títulos a sus listas

Recibir recomendaciones automáticas de canciones relacionadas

de canciones relacionadas Agregar nuevas pistas sugeridas con solo un toque

Además, se habilitó la función para personalizar las portadas de las listas, permitiendo seleccionar colores, imágenes y efectos de texto. Esta herramienta de diseño está ya disponible en 128 mercados alrededor del mundo.

La mejora busca proporcionar una experiencia más interactiva y atractiva, incluso sin una suscripción de pago.

Acceso ampliado a letras y recomendaciones diarias

Otra novedad es la accesibilidad directa a las letras de canciones, ahora posible con solo deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Esta opción permite a los oyentes seguir las letras en tiempo real, una funcionalidad muy demandada por los usuarios.

Spotify también ha reforzado el acceso a listas editoriales y personalizadas, como:

Daylist , que sugiere música basada en el momento del día

, que sugiere música basada en el momento del día Descubrimiento Semanal , que propone canciones nuevas según los gustos del usuario

, que propone canciones nuevas según los gustos del usuario Radar de Novedades, enfocado en lanzamientos recientes

Estas listas ya estaban disponibles, pero ahora están más integradas dentro de la experiencia gratuita, con mejores opciones de exploración y reproducción.

Qué sigue siendo exclusivo de Spotify Premium

A pesar de estas ampliaciones, ciertas funciones continúan siendo exclusivas de la versión Premium, como:

Audio sin pérdidas , anunciado recientemente

, anunciado recientemente Listas de reproducción generadas por inteligencia artificial

Reproducción sin anuncios

Modo sin conexión

Estas características siguen siendo parte del paquete Premium, como parte del modelo de negocio basado en la suscripción.

Spotify no ha indicado si habrá futuros cambios en la disponibilidad de estas funciones, aunque la reciente ampliación apunta a una estrategia de apertura gradual para aumentar el tiempo de uso y retención de usuarios gratuitos.

Estrategia de expansión y experiencia del usuario

La decisión de abrir funciones Premium a cuentas gratuitas se alinea con la estrategia global de Spotify de mejorar la experiencia del usuario sin suscripción. Con más de 500 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales cerca de la mitad no están suscritos, estas mejoras apuntan a incrementar la fidelización y aumentar la conversión a planes pagos a través de una experiencia más robusta desde la versión gratuita.

Spotify ha reiterado su intención de continuar desarrollando formas para que los usuarios descubran, escuchen y compartan música con mayor facilidad, independientemente del tipo de cuenta que utilicen.

Spotify, una medida más equitativa

Con estas nuevas medidas, Spotify da un paso significativo hacia una experiencia más equitativa para sus usuarios gratuitos, eliminando restricciones clave como la reproducción aleatoria y ampliando el acceso a herramientas de descubrimiento, personalización y conectividad. Aunque las funciones más avanzadas siguen siendo parte de Spotify Premium, el servicio gratuito ahora ofrece más control, opciones y libertad de escucha que nunca antes.