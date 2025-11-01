Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

El futbolista Lamine Yamal, de 18 años, confirmó el final de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, a primera hora de este sábado 1 de noviembre de 2025.

Lo hizo en una entrevista con el programa D Corazón de RTVE en España, con el fin de desmentir especulaciones sobre infidelidades que surgieron tras su viaje a Milán.

Lamine Yamal niega infidelidad

El jugador del FC Barcelona, relató al periodista Javier de Hoyos que la separación ocurrió antes de su travesía a Italia y no involucró terceras personas. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, declaró Yamal.

La confirmación llegó tras días de rumores en redes sociales, donde seguidores analizaban publicaciones y ausencias mutuas en perfiles de Instagram.

“Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona“, enfatizó Yamal, refutando versiones que ligaban el fin de su romance a una fiesta en Milán con amigos y colegas del mundo musical.

Una relación fugaz

La pareja hizo oficial su vínculo el 23 de agosto pasado, coincidiendo con el cumpleaños de Nicki Nicole en el hotel W de Barcelona.

Previamente, se conocieron en la celebración de los 18 años de Yamal en julio, evento que reunió a compañeros del Barça como Pedri y figuras como Morad, Duki y Bizarrap. Ese encuentro generó especulaciones iniciales sobre su química.

Durante su romance de aproximadamente tres meses, compartieron momentos públicos. El 10 de agosto, Nicki Nicole asistió al Trofeo Joan Gamper contra el Como, luciendo la camiseta con el número 10 de Yamal.

Más recientemente, el 21 de octubre, apoyó al Barça en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el Olympiacos, donde Yamal anotó en la victoria 6-1.

Ella guarda silencio

La cantante Nicki Nicole, originaria de Rosario, Argentina, no ha emitido declaraciones públicas sobre su ruptura con Yamal, hasta el momento.

Su último post en redes sociales data del 30 de octubre. En este, compartió fotografías de ella. Mientras que el 23 de octubre publicó varias imágenes que muestran al joven futbolista. Por su parte, Lamine Yamal ya no tiene rastros de ella en sus redes sociales.

El sector mediático espera posibles respuestas, pero Yamal cerró su intervención con énfasis en el respeto mutuo.

El presente futbolístico de Lamine Yamal

Lamine Yamal, el prodigio de 18 años del FC Barcelona, enfrenta un presente marcado por su talento indiscutible y desafíos físicos en la temporada 2025/2026.

Nacido en Mataró, ingresó a La Masia a los 7 años y debutó en el primer equipo en 2023 a los 15, rompiendo récords como el jugador más joven en llegar a 50 apariciones (2023/24, con 7 goles). Ganó el Kopa Trophy en 2024 y 2025, y fue subcampeón del Ballon d’Or 2025, consolidándose como clave en el triplete doméstico de la temporada pasada bajo Hansi Flick.

En la actual campaña, Yamal ha contribuido con asistencias y goles, pero una pubalgia recurrente desde finales de agosto lo ha limitado. Jugó el Clásico contra Real Madrid el 26 de octubre (derrota 2-1), sufriendo dolor y bajando sus regates de 11.33 a 9.15 por partido, y tiros de 6.66 a 3.81. Fue descartado de la selección española en octubre por esta lesión, que lo apartó tres semanas.