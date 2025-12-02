Lamine Yamal explica su decisión entre las selecciones de España y Marruecos

El futbolista Lamine Yamal explicó en una entrevista con 60 Minutes de CBS por qué eligió jugar para España, decisión tomada en el marco de su formación en el país y sus vínculos personales, según declaró en la conversación difundida este fin de semana.

Lamine Yamal reafirma su decisión de representar a España en el ámbito internacional

El jugador del FC Barcelona, considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo, volvió a pronunciarse respecto a la elección que marcó su carrera internacional: vestir la camiseta de España. Con 18 años, Yamal ha sido protagonista del recambio generacional del combinado español y su figura ha tomado relevancia tanto en Europa como a nivel global.

En declaraciones al programa estadounidense 60 Minutes, el extremo repasó los factores que influyeron en su decisión. Aunque posee raíces marroquíes y ha reconocido públicamente su afinidad por la cultura y la historia de Marruecos, enfatizó que su desarrollo personal y profesional ha ocurrido en territorio español. Esta trayectoria, afirmó, fue determinante para su elección definitiva. “Yo me he criado en España y siempre he querido jugar para España”, explicó el futbolista.

Formación en España y vínculo con Marruecos

Yamal nació y creció en España, donde dio sus primeros pasos en el fútbol formativo. Ingresó a la cantera del Barcelona a temprana edad, consolidando su evolución dentro del sistema deportivo español. Ese proceso, señaló, fue esencial para definir su identidad futbolística y su orientación hacia las selecciones nacionales del país. El atacante también expresó respeto hacia su ascendencia marroquí y se refirió a su doble vínculo cultural. “Siempre le tendré cariño a Marruecos porque también es mi país”, afirmó, reconociendo el significado personal de sus raíces y la relación con la comunidad marroquí.

No obstante, en términos deportivos, destacó que el entorno competitivo europeo y su cercanía a los circuitos internacionales pesaron en su decisión. Según indicó, el “fútbol europeo se ve más y está más cerca del ámbito internacional”. Este factor influyó directamente en su proyección profesional y en el camino hacia torneos como la Eurocopa y el Mundial.

Expectativas de España rumbo al Mundial 2026

Yamal también evaluó el potencial de la selección española de cara al Mundial 2026, donde considera que el equipo llegará con posibilidades reales de competir por el título. “Tenemos muy buenas posibilidades de ganar el Mundial 2026”, señaló, enfatizando el rendimiento del grupo y la renovación generacional que atraviesa la plantilla.

España ha experimentado un proceso de consolidación en los últimos años, incorporando nuevos talentos y adoptando un estilo de juego dinámico. La presencia de jóvenes como Yamal ha reforzado el rendimiento del equipo y aumentado las expectativas tanto internas como entre los aficionados. El jugador indicó que percibe un clima de ilusión dentro del país y recordó que hacía tiempo que la selección no llegaba a un torneo mayor en calidad de candidata. Este ambiente, afirmó, es un impulso adicional para enfrentar los compromisos clasificatorios y los preparativos previos.