Temporada 2025 de la Fórmula 1 cerró con Lando Norris como monarca y McLaren en lo más alto

Lando Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en la temporada 2025 al finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto británico de McLaren acumuló 423 puntos, superando por solo dos al neerlandés Max Verstappen (421) y por 13 al australiano Oscar Piastri (410). Se trató de una definición dramática que resolvió la 76ª edición del Campeonato Mundial, organizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Norris, de 26 años, aseguró su primer título mundial en su octava temporada en la categoría reina del automovilismo, convirtiéndo en el undécimo británico y el noveno inglés en lograrlo. La victoria en la carrera correspondió a Verstappen, de Red Bull, quien lideró desde la salida con una estrategia impecable en neumáticos medios. A él le siguió Piastri en segundo lugar.

Lando Norris tiene apenas 26 años de edad

Este resultado selló el doblete para McLaren en el campeonato de constructores, su segundo título consecutivo y el décimo en su historia. Con ello empató a Williams como segundo equipo más laureado por detrás de Ferrari (16). La temporada 2025, que abarcó 24 Grandes Premios desde el inicio en Australia hasta el cierre en Oriente Medio, se caracterizó por una mayor paridad entre equipos. Aquello se dio gracias a las regulaciones técnicas implementadas por la FIA.

McLaren dominó con 14 podios compartidos entre sus pilotos, destacando las siete victorias de Norris en circuitos como Mónaco, Silverstone y México. Las otras siete las consiguió Piastri, incluyendo triunfos en Bahréin y Singapur. Esta hegemonía permitió al equipo papaya, dirigido por Andrea Stella, superar a Mercedes y Williams en el palmarés histórico.

Entre los ganadores clave, George Russell emergió como el cuarto clasificado con 319 puntos y dos victorias para Mercedes. Aquello lo consolidó como el líder del equipo tras el retiro parcial de veteranos. Charles Leclerc, quinto con 242 puntos y siete podios para Ferrari, mostró consistencia en clasificaciones, aunque el equipo italiano se vio penalizado por fallos mecánicos en carreras intermedias.

Errores que le costaron el liderato a Verstappen

El novato italiano Kimi Antonelli, debutante en Mercedes, sorprendió con 150 puntos y tres podios, inyectando frescura a la parrilla. En contraste, los perdedores de la temporada incluyeron a Max Verstappen, tetracampeón defensor. Él y pese a ocho victorias sufrió descalificaciones técnicas en Qatar y errores estratégicos en Brasil que le costaron el liderato. Lewis Hamilton, siete veces campeón, vivió una campaña decepcionante en su último año con Mercedes antes de su fichaje por Ferrari en 2026.

El británico finalizó sexto con solo 156 puntos, afectado por problemas de fiabilidad en el motor híbrido y una estrategia de dos paradas fallida en Abu Dhabi. Allí cruzó la meta en octavo lugar tras una penalización por salida irregular. Su rendimiento, lejos de sus estándares habituales, generó especulaciones sobre el impacto de su inminente transición. Fernando Alonso, el bicampeón español de 2005 y 2006, tampoco cumplió las expectativas en Aston Martin, cerrando en décima posición con 56 puntos.

Equipo británico ganó el quinto puesto en constructores

El asturiano, de 44 años, logró un destacado sexto puesto en Abu Dhabi tras una salida agresiva que lo impulsó desde la novena plaza.No obstante, su temporada se vio lastrada por actualizaciones tardías del chasis y choques en Mónaco y Canadá. Alonso sumó puntos en solo ocho carreras, contribuyendo al octavo lugar de Aston Martin en constructores, por debajo de Haas y Williams.

Carlos Sainz, compatriota de Alonso, finalizó noveno con 64 puntos en Williams, destacando con dos podios en Grandes Premios (Bakú y Qatar) y uno en el Sprint de Austin. Su contribución ayudó al equipo británico a asegurar el quinto puesto en constructores, superando a Alpine y Stake. Otros perdedores incluyeron a Haas, que luchó por puntos mínimos pese a Nico Hulkenberg, y Alpine, con solo apariciones esporádicas de Esteban Ocon.

La campaña 2025 dejó un legado de competitividad, con cuatro pilotos ganadores múltiples y 18 podios distribuidos entre nueve nombres. Norris, al recibir el trofeo de manos de la FIA, declaró: “Hemos hecho historia juntos”. Con el campeonato resuelto, la atención se centra en los tests de pretemporada en Barcelona, donde se perfilan alineaciones para 2026, incluyendo el debut de Hamilton en Ferrari y el rol de Alonso con las nuevas normativas de chasis.