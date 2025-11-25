Larga fila para adquirir entradas para la semifinal del ascenso entre Liga de Portoviejo y Aampetra

Desde las primeras horas de este martes 25 de noviembre, cientos de hinchas de Liga de Portoviejo forman una extensa fila en los exteriores de la Cooperativa Comercio. La intención es adquirir entradas para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Nacional de Ascenso 2025. Dicho partido será entre Liga de Portoviejo y Aampetra de Quito.

El encuentro se desarrollará este domingo 30 de noviembre desde las 15h00, en el estadio Reales Tamarindos. El encuentro definirá al primer clasificado a la Serie B 2026 y al finalista del torneo de Segunda Categoría de este año. En el partido de ida, disputado en Sangolquí, ambos equipos empataron 0-0, por lo que cualquier victoria clasificaría directamente al ganador. En caso de nuevo empate, el pase se definirá mediante tiros penales.

El estadio Reales Tamarindos con lleno total

La venta presencial de las entradas inició este martes con un límite de dos entradas por persona, medida que generó opiniones divididas entre los aficionados. Algunos, como Alberto Quiroz, manifestaron incomodidad al tener que repetir la fila para comprar boletos para toda la familia. Otros valoraron positivamente la restricción, al considerar que evita la acción de revendedores que luego ofrecen las entradas a precios elevados.

Según los asistentes, la fila avanzó con fluidez y no se registraron grandes aglomeraciones como en eventos anteriores. Las entradas también se pueden adquirir de manera digital a través de la página web oficial del club Liga de Portoviejo. Mónica Zamora, presidenta del club manabita, informó que desde el miércoles 26 de noviembre se habilitará la venta exclusiva para niños y adultos mayores en la boletería del estadio Reales Tamarindos.

Aspiran volver tras 14 años de ausencia en la B

Los menores de edad deberán presentar cédula de identidad y su boleto el día del partido para poder ingresar. La directiva espera un aforo cercano a las 15 mil personas. La comercialización de entradas se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre con el objetivo de evitar congestiones el mismo día del encuentro. El precio es de cinco dólares general, siete preferencia y diez la tribuna.

Autoridades de la Policía Nacional y del ECU-911 coordinaron el operativo de seguridad tanto en la venta como en el partido. Dicho encuentro ha sido catalogado como de mediano riesgo por la cantidad de hinchada que llegará ese día al estadio. Liga de Portoviejo busca regresar a la Serie B después de 14 años de ausencia, mientras que Aampetra, equipo de Pichincha, aspira a lograr su primer ascenso profesional en su historia.