Largas filas en el Registro Civil de Santo Domingo por la atención sin turno

Las agencias del Registro Civil atienden Cedulación sin turno en Ecuador del 1 al 4 de diciembre.

El Registro Civil de Ecuador atiende sin asignación de turnos entre el 1 y el 4 de diciembre de 2025, en las 193 agencias del país, incluida Santo Domingo de los Tsáchilas, por disposición del presidente Daniel Noboa, con el fin de facilitar el servicio de cedulación tras las complicaciones generadas por el sistema de turnos en línea.

Medida excepcional para agilizar el servicio

La institución confirmó que los usuarios pueden acercarse de 08:00 a 17:00, sin necesidad de generar un turno digital. Esta decisión responde a reiterados reclamos de ciudadanos que han enfrentado dificultades para obtener una cita. Muchos usuarios calificaron la medida como positiva, pues les permite acceder al documento sin depender de la plataforma web.

El anuncio generó un incremento inmediato en la demanda del servicio. Las agencias reportaron mayor afluencia desde el primer día de aplicación. La disposición también busca reducir la acumulación de solicitudes retenidas por fallas en el sistema de turnos.

Para realizar el trámite, el Registro Civil recordó que es indispensable presentar el comprobante de pago impreso, la cédula anterior si se trata de una renovación y, en caso de robo o pérdida, el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

Usuarios esperan que la atención sin turno sea permanente

Debido a los problemas registrados en la plataforma digital, varios ciudadanos señalaron que incluso deben hacer fila desde tempranas horas para obtener su documento. Aunque la medida solo rige por cuatro días, muchos usuarios esperan que esta modalidad se mantenga de manera constante para evitar los contratiempos que enfrentan con el sistema tradicional.

Las complicaciones asociadas a la plataforma han generado preocupación en distintos puntos del país. Ciudadanos indicaron que, en ocasiones, el sistema colapsa o no habilita turnos disponibles, por lo que la atención sin cita representa una alternativa temporal más accesible.

Además, la eliminación momentánea del turno ha permitido que más personas planifiquen su trámite para la próxima semana, especialmente quienes no pudieron completar el proceso a través de la página web.

Condiciones de infraestructura generan malestar en Santo Domingo

En Santo Domingo de los Tsáchilas, usuarios solicitaron al Gobierno Central realizar mejoras en las instalaciones locales del Registro Civil. Entre los problemas mencionados se encuentran la falta de iluminación adecuada, el aire acondicionado sin funcionamiento y la escasez de personal, factores que afectan la calidad del servicio diario.

La situación quedó en evidencia este 2 de diciembre, cuando se observaron largas filas en la agencia ubicada en la avenida Clemencia de Mora. Cientos de ciudadanos acudieron para obtener su documento de identidad bajo la modalidad sin turno. Las condiciones climáticas, la espera prolongada y el alto flujo de personas generaron incomodidad entre los usuarios.

Afluencia masiva por la búsqueda de cédulas

La demanda del servicio creció de manera considerable en todo el país. En Santo Domingo, el flujo de usuarios superó lo habitual desde las primeras horas de la mañana. La medida demostró que existe un número importante de ciudadanos pendientes de cedulación y que la atención sin turno facilita el acceso al documento.

Este comportamiento confirma que la cedulación es un servicio esencial y que los ciudadanos requieren alternativas ágiles para obtener el documento. Además, evidencia que la plataforma digital aún necesita mejoras para garantizar estabilidad y capacidad suficiente.