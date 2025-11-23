COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Las aerolíneas Avior y Copa mantienen sus operaciones en Venezuela a pesar de la alerta de EEUU

Avior Airlines y Copa confirmaron la continuidad de sus vuelos en Venezuela pese a la alerta de seguridad emitida por la FAA, que provocó cancelaciones en otras aerolíneas.
Aerolíneas confirman continuidad de vuelos en Venezuela tras aviso de seguridad estadounidense
Las aerolíneas Avior Airlines, de Venezuela, y Copa Airlines, de Panamá, informaron este fin de semana que mantienen sus operaciones en el país. Esto después de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), publicada el sábado, en la que se advierte de posibles riesgos de interferencias y seguridad en el espacio aéreo venezolano. Las compañías Avior Airlines y Copa Airlines confirmaron que continúan operando con normalidad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía-Simón Bolívar.

Otras aerolíneas que realizan vuelos hacia o desde Venezuela —entre ellas Air Europa, Turkish Airlines, Laser, Wingo y Plus Ultra— también mantienen operaciones, aunque sin confirmar por ahora medidas adicionales frente al aviso estadounidense.

La advertencia de la FAA llevó, no obstante, a que empresas como Iberia, TAP Air Portugal y aerolíneas de Colombia y Brasil cancelaran sus vuelos hacia Venezuela. Esto generó inquietud entre pasajeros y operadores del sector.

Posición de Avior Airlines

El presidente de Avior Airlines, Juan Bracamonte, aseguró públicamente que las rutas de la aerolínea continúan activas. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, indicó: “todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad”.

Bracamonte añadió que “Avior Airlines continuará siendo el puente que conecta a Venezuela con el mundo y a nuestras regiones entre sí”, en un intento por transmitir tranquilidad a los usuarios que dependen de la compañía para vuelos domésticos y regionales.

Avior, una de las principales aerolíneas venezolanas, opera tanto rutas internas como destinos internacionales en la región, por lo que la confirmación de continuidad busca mantener estabilidad en un momento de incertidumbre generada por las recomendaciones de seguridad estadounidenses.

Copa Airlines mantiene vuelos desde Maiquetía

Por su parte, Copa Airlines también confirmó la realización de su vuelo programado este sábado desde el aeropuerto de Maiquetía. Además, ratificó que mantiene sus operaciones regulares.

La aerolínea panameña, con presencia sostenida en Venezuela durante los últimos años, figura como una de las principales rutas de conexión internacional desde el país.

Hasta el momento, Copa no ha anunciado cambios operativos derivados del aviso emitido por la FAA, aunque continúa monitoreando la situación, según fuentes aeroportuarias.

La alerta de la FAA: contenido y alcance

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos difundió un comunicado en el cual recomienda a los operadores “extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes”, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y áreas cercanas.

La FAA señaló que desde septiembre se ha registrado un incremento en las interferencias y en las operaciones militares venezolanas. A pesar de que dijo no tener indicios de que Venezuela busque atacar aeronaves civiles, advirtió sobre la capacidad militar del país para efectuar acciones de ese tipo.

El aviso estadounidense fue determinante para que aerolíneas europeas, colombianas y brasileñas cancelaran servicios. Mientras que otras compañías optaron por mantener las operaciones bajo seguimiento y evaluación continua.

Contexto regional y acciones militares de Estados Unidos

El comunicado de la FAA se emite en un momento de escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense ha llevado a cabo bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico. Estas acciones han sido señaladas como posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias.

Asimismo, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región mediante la operación “Lanza del Sur”. Esta incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande de la Armada estadounidense.

De manera paralela, el Gobierno de Donald Trump acusó al Estado venezolano de mantener vínculos con el Cártel de los Soles, organización relacionada con el narcotráfico, y anunció que será declarada organización terrorista extranjera el próximo 24 de noviembre.

Este clima geopolítico ha incrementado la atención internacional sobre el tráfico aéreo y marítimo en la región, impulsando evaluaciones de riesgo por parte de gobiernos y aerolíneas.

Evolución operativa y expectativas

Por ahora, gran parte de las aerolíneas que operan en Venezuela mantienen sus vuelos, mientras otras optaron por pausarlos temporalmente. La decisión final de cada compañía dependerá de la evolución de la situación regional, la información proporcionada por autoridades aeronáuticas y la coordinación con los gobiernos involucrados.

Las autoridades venezolanas no han emitido por el momento un comunicado de respuesta a la alerta de la FAA.

