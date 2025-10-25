Las autoridades de Gaza informan de cuatro muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas

Cuatro personas murieron y siete resultaron heridas en ataques israelíes en Gaza durante las últimas 48 horas, según el Ministerio de Salud gazatí, a pesar del alto el fuego declarado el 11 de octubre.

Los bombardeos, ocurridos en el enclave palestino, se producen en el contexto de la ofensiva israelí iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Nuevas víctimas en la Franja de Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza informó este sábado que cuatro personas fallecieron en ataques israelíes desde el jueves, a pesar del alto el fuego acordado el 11 de octubre. Además, se reportaron siete heridos y la recuperación de 15 cuerpos sin vida entre los escombros de bombardeos previos.

Estas cifras elevan el total de víctimas mortales a 68.519 y los heridos a 170.382 desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023.

Los ataques recientes se registraron en varias zonas del enclave, aunque el Ministerio no detalló las ubicaciones exactas. La información fue publicada en la página oficial de Facebook del organismo, que ha documentado las víctimas desde el comienzo del conflicto.

Contexto del conflicto y alto el fuego

La ofensiva israelí comenzó como respuesta al ataque perpetrado por milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, que dejó centenares de muertos y rehenes en Israel.

Desde entonces, los bombardeos y operaciones terrestres han devastado gran parte de Gaza, afectando infraestructuras civiles y desplazando a miles de personas.

El alto el fuego, acordado hace dos semanas, buscaba frenar las hostilidades y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, el Ministerio de Salud gazatí ha reportado 93 muertos y 324 heridos en ataques desde esa fecha, además de 464 cadáveres recuperados de estructuras destruidas por bombardeos previos.

Impacto humanitario y respuesta internacional

La situación en Gaza sigue siendo crítica, con miles de personas viviendo en condiciones precarias debido a la destrucción de viviendas, hospitales y escuelas.

Las organizaciones humanitarias han solicitado un cese total de las hostilidades para garantizar la seguridad de los civiles y la distribución de ayuda.

El Ministerio de Salud gazatí continúa actualizando las cifras de víctimas. Aunque las autoridades advierten que el número real podría ser mayor debido a las dificultades para acceder a ciertas zonas afectadas.

Las autoridades gazatíes han instado a la comunidad internacional a investigar las violaciones al alto el fuego. Los reportes de víctimas se basan en datos recopilados por hospitales y equipos de rescate en el enclave. La información sobre los ataques recientes será actualizada conforme se obtengan más detalles.