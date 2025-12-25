Pronostican fuertes nevadas en Nueva York y el noreste de Estados Unidos por tormenta invernal

Las autoridades meteorológicas emitieron un aviso por tormenta invernal para la ciudad de Nueva York y amplias zonas del noreste de Estados Unidos. Esto ante el pronóstico de fuertes nevadas que comenzaron este miércoles 25 de diciembre y se extenderán hasta el sábado 27. El fenómeno afectará la movilidad, los servicios y las actividades previstas para el cierre de la semana, según los reportes oficiales.

De acuerdo con los pronósticos difundidos por agencias meteorológicas nacionales, la tormenta invernal avanzará desde el centro del país hacia la costa noreste. Aquello generará acumulaciones significativas de nieve, ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas. Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y otros estados de la región se encuentran bajo distintos niveles de alerta.

Varios estados de Estados Unidos en alerta por el clima

Los especialistas anticipan que las nevadas más intensas se registrarán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con acumulaciones variables según la zona. En áreas urbanas densamente pobladas, como la ciudad de Nueva York, la nieve podría dificultar el tránsito vehicular. También el funcionamiento del transporte público, especialmente en horarios de mayor circulación.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas podrían generar carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y retrasos en aeropuertos. Varias aerolíneas ya evalúan ajustes en sus itinerarios ante la posibilidad de cancelaciones o demoras. No obstante, los aeropuertos del noreste activaron planes preventivos para la limpieza de pistas y plataformas.

Deben abastecerse de alimentos y productos básicos

Los gobiernos estatales y municipales comenzaron a coordinar operativos de emergencia que incluyen el despliegue de equipos quitanieves. También se prevé la preparación de refugios temporales y la supervisión de la red eléctrica. En eventos similares, las tormentas invernales han provocado interrupciones del suministro eléctrico debido a la acumulación de nieve y hielo en líneas y postes.

Las autoridades recomendaron a la población limitar los desplazamientos no esenciales, abastecerse de alimentos y productos básicos. También a mantenerse informada a través de los canales oficiales. También se pidió especial precaución a quienes deban conducir, ante el riesgo de accidentes por hielo en la calzada. La tormenta se produce en plena temporada invernal en el hemisferio norte.

Servicios meteorológicos continuarán monitoreando

Se trata de un período caracterizado por sistemas de baja presión que pueden generar nevadas intensas en el noreste de Estados Unidos. Este tipo de eventos suele coincidir con un aumento de la demanda energética para calefacción y con mayores desafíos logísticos en las grandes ciudades. Los servicios meteorológicos continuarán monitoreando la evolución del sistema y actualizarán los avisos conforme avance la tormenta.

Las autoridades insistieron en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y revisar los pronósticos locales, ya que la intensidad y duración del fenómeno podrían variar según la trayectoria final del frente invernal. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales asociados a este evento, aunque los organismos de emergencia se mantienen en estado de alerta preventiva ante posibles afectaciones durante las próximas horas.