Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Estas son las identidades de las siete personas asesinadas en la parroquia San Isidro, en Manabí

Tras el ataque, moradores del sector permanecieron resguardados en sus casas ante el temor de que se produjeran nuevos enfrentamientos.
Las autoridades identificaron a siete personas asesinadas durante un ataque armado ocurrido la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025 en la parroquia San Isidro
Sicarios armados acabaron con la vida de siete personas en la parroquia San Isidro, en Manabí.
Sicarios armados acabaron con la vida de siete personas en la parroquia San Isidro, en Manabí.
Sicarios armados acabaron con la vida de siete personas en la parroquia San Isidro, en Manabí.

Las autoridades identificaron a siete personas asesinadas durante un ataque armado ocurrido la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025 en la parroquia San Isidro, cantón Sucre, provincia de Manabí. El hecho se registró, según un informe policial, pasadas las 13h30 dentro de una cantera en el sitio Chimborazo. Las víctimas de esta nueva masacre son seis hombres y una mujer.

De acuerdo con la Policía Nacional, hombres armados llegaron hasta la cantera y ejecutaron un ataque múltiple que dejó siete víctimas mortales. El hecho se produjo en una zona rural de San Isidro, lo que generó temor entre los moradores, quienes evitaron salir de sus viviendas tras escuchar los disparos.

Nueva masacre en la parroquia San isidro

Las víctimas son: Carlos García, de 25 años; Ana Luque Ormaza, de 24; y Roque Vélez Solórzano, de 36 años, quien, según se confirmó, era obrero del Municipio del cantón Sucre. Las otras personas fallecidas son Pablo Medina Chávez y su hijo Eduardo Medina Loor,También se identificó a Edison Vélez. No obstante, a una séptima víctima no se la identificó hasta el cierre de este reporte.

El informe preliminar detalla que los cuerpos de Carlos García y Roque Vélez Solórzano quedaron tendidos junto a una vía lastrada cercana a la cantera. En tanto, el cuerpo de Ana Luque Ormaza fue hallado dentro de una vivienda del sector, junto a los de cuatro hombres, tras el ataque armado. Según el reporte policial, todas las víctimas presentaban múltiples impactos de bala, lo que evidencia el uso de armas de fuego de alto poder.

Cuatro cadáveres retirados por sus allegados

Tras el ataque, moradores del sector permanecieron resguardados en sus casas ante el temor de que se produjeran nuevos enfrentamientos. Se conoció que los cuerpos de Pablo Medina Chávez, Eduardo Medina Loor, Edison Vélez y la víctima no identificada los retiraron del lugar sus familiares. Los allegados de estas personas no permitieron que los cadáveres fueran trasladados al centro forense para la realización de los trámites legales.

Este hecho violento se suma a un escenario de creciente inseguridad en la provincia de Manabí. Registros oficiales señalan que, en lo que va del año, se han contabilizado más de 1.200 muertes violentas en esta jurisdicción. Además, las autoridades reportan al menos 15 masacres en la provincia, cada una con más de cinco víctimas, lo que mantiene en alerta a los organismos de seguridad.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer posibles vínculos con estructuras criminales que operan en la zona. La Policía y la Fiscalía indicaron que se realizan diligencias en el lugar y recabaron indicios balísticos y testimoniales para sustentar el proceso penal correspondiente. (17)

