Cuánto cuesta una bicicleta para leyendas como Richard Carapaz o Tadej Pogačar

Las bicicletas utilizadas por los ciclistas profesionales en el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España y demás, alcanzan precios que oscilan entre los 13 mil y los 20 mil dólares. Esa es la cifra que han dado a conocer los fabricantes y equipos del máximo nivel. Modelos como el que emplea el esloveno Tadej Pogačar, triple ganador del Tour de Francia, se sitúan en la franja más alta del mercado.

En esa misma franja de tipos de bicicletas entra el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019. El precio de las bicicletas se debe a que se construyen con componentes de última generación y personalización extrema. El precio medio de una bicicleta de gama alta para competición profesional ronda los 13 mil dólares, aunque las versiones “top” destinadas a líderes de equipo pueden superar con facilidad los 20 mil dólares.

Bicicletas utilizan equipos especiales

Eso se confirma tras detalles publicados por marcas como Specialized, Pinarello, Trek y Colnago, proveedores oficiales de las competencias más importantes del mundo. Los principales factores que determinan el coste son: Cuadro de carbono avanzado: los modelos más exclusivos emplean fibras de carbono de módulo ultra alto. También usan resinas especiales que reducen el peso por debajo de los 800 gramos en talla 56, manteniendo rigidez y aerodinámica.

Estas bicicletas utilizan equipos electrónicos de alta gama. Entre estos figuran sistemas como Shimano Dura-Ace Di2, SRAM Red eTap AXS o Campagnolo Super Record EPS superan por sí solos los 5 mil euros. En cuanto a las ruedas y neumáticos tubeless están hechas a base de carbono y de marcas como Roval, Zipp o Enve. Cada llanta, incluido el aro puede costar entre 3 y 4 mil dólares.

Los corredores no pagan por las bicicletas

Las bicicletas cuentan con componentes integrados como los manillares y potencias aerodinámicas conocidos como monobloques. Las sillas o sillines elaborados específicamente por las marcas S-Works Power y Specialized Power Pro, además de los pedales de alto rendimiento añaden varios miles de euros. Cada bicicleta se adapta milimétricamente a la biomecánica del corredor (ángulos, longitud de bielas, altura de manillar). Aquello implica horas de trabajo en fábrica y pruebas en túnel de viento.

Equipos como UAE Team Emirates, Jumbo-Visma o Ineos Grenadiers reciben estas máquinas bajo contratos de patrocinio. Los corredores no pagan directamente el precio de venta al público. Sin embargo, el valor real de mercado de estas bicicletas de élite sigue siendo el indicado por los fabricantes. En el segmento amateur, réplicas legales de los mismos modelos (sin las optimizaciones exclusivas de los profesionales) se comercializan entre 10 mil y 14 mil dólares.

Aquello sitúa las bicicletas de competición profesional entre los deportes con mayor inversión material por unidad, comparable al automovilismo o la náutica de alta competición. La bicicleta con la que Tadej Pogačar se coronó por última vez campeón del Tour de Francia, se vendió por una suma de 60 mil dólares en una subasta.