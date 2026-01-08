Candidatas al Reinado Internacional del Café 2026 reciben las llaves de la ciudad de Manizales

Las candidatas al Reinado Internacional del Café 2026 recibieron este miércoles 7 de enero las llaves de la ciudad de Manizales, Colombia. Esto como parte de los actos oficiales de bienvenida del certamen, que se desarrolla en el marco de la tradicional Feria de Manizales. Entre las aspirantes se encuentra Valeria Palma, representante de Ecuador y estudiante de la carrera de negocios digitales.

El acto protocolario se realizó con la presencia de autoridades locales y organizadores del concurso. Ellos destacaron la importancia del reinado como un evento cultural y turístico. Dicho certamen promueve la identidad cafetera de la región. La entrega simbólica de las llaves marca el inicio formal de las actividades del certamen internacional. Este reúne a representantes de varios países productores de café.

Reinado Internacional del Café será el sábado

Durante la jornada, las candidatas cumplieron con una agenda que incluyó un desfile, instancia evaluativa que forma parte del programa oficial del concurso. En ese espacio, Valeria Palma lució un diseño del modista José Luis Fernández, de la organización Miss Ecuador. Lo hizo como parte de la presentación de las representantes ante el jurado y el público asistente. Luego desfilaron en traje de baño.

Las aspirantes también participaron en una prueba práctica relacionada con la preparación de café, una de las actividades distintivas del Reinado Internacional del Café. Este ejercicio busca resaltar el conocimiento y la conexión de las candidatas con el producto emblemático de la región. También se busca reforzar el carácter cultural del certamen.

Festividad más representativa de Colombia

Valeria Palma, de 19 años, combina su participación en concursos de belleza con su formación académica superior. Actualmente cursa estudios en negocios digitales, una disciplina que desarrolla en paralelo a las exigencias del certamen internacional. Su perfil juvenil y su preparación académica forman parte de los elementos que acompañan su representación ecuatoriana en Manizales.

Las actividades oficiales del Reinado Internacional del Café 2026 se desarrollan del 4 al 10 de enero, día del reinado, todo en coincidencia con la Feria de Manizales. Se trata de una de las celebraciones más representativas de Colombia. Durante estos días, la ciudad registra una alta afluencia de visitantes y una amplia programación cultural, artística y turística.

Escenarios más emblemático de la ciudad

En el contexto del certamen, se han programado múltiples apariciones públicas, entre ellas desfiles que recorren las principales calles de Manizales. Estos eventos permiten a la ciudadanía conocer de cerca a las candidatas y constituyen espacios clave para la proyección escénica y la interacción con el público.

La elección y coronación de la nueva soberana del Reinado Internacional del Café 2026 se realizará el sábado 10 de enero en el Teatro de los Fundadores, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. En esa gala final, el jurado dará a conocer a la sucesora, tras evaluar el desempeño acumulado de las aspirantes durante la semana de actividades oficiales.