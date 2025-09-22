Las exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

Las exportaciones no petroleras de Ecuador mostraron un sólido crecimiento durante los primeros siete meses de 2025. De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), este sector generó 6.400 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13% respecto a los 5.700 millones obtenidos en 2024.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones destacó que este resultado refleja la diversificación de las exportaciones no tradicionales, las cuales han ganado espacio en mercados internacionales exigentes. “Este es el nuevo rostro de las exportaciones ecuatorianas: diversificado, competitivo, responsable”, aseguró el ministro Luis Alberto Jaramillo.

Nuevos destinos para productos ecuatorianos

El tomate de árbol ecuatoriano ya llega a Canadá, mientras la piña se posiciona en la Unión Europea y el palmito en los supermercados de Chile. La malanga ahora se consume en Puerto Rico y el melloco conquistó nuevos espacios en Estados Unidos, España y Suiza.

La apertura de nuevos mercados incluye al camarón ecuatoriano en Arabia Saudita, el cacao en grano en Brasil y los enlatados de pescado en Taiwán. A esto se suman los elaborados de banano en Qatar, la tilapia en El Salvador, el aceite de girasol en Emiratos Árabes, el café industrializado en Nueva Zelanda y Nicaragua, y el atún congelado en Venezuela y Guatemala.

Casos de éxito empresarial en 2025

En 2025, varias empresas ecuatorianas alcanzaron hitos históricos. La compañía La Roca realizó la primera exportación de andesita como piedra decorativa hacia Estados Unidos, dentro de una misión comercial organizada por Pro Ecuador en Miami.

Por su parte, la empresa Equadragon Fruit Company, de Pichincha, concretó su primera exportación de guanábana y mangostino hacia Canadá. Esto se logró después de participar en la Misión Comercial Canadá 2025, organizada por Pro Ecuador, fortaleciendo la presencia de frutas no tradicionales en el exterior.

Mandarinas y frutas con alto valor agregado

Las mandarinas ecuatorianas variedad tango ingresaron al mercado de Estados Unidos a través del puerto de Hueneme, el único de aguas profundas entre Los Ángeles y San Francisco. Agrocalidad verificó el proceso de exportación y aplicó el tratamiento en frío, requisito clave para garantizar la inocuidad de la fruta.

De esta manera, la oferta exportable de frutas ecuatorianas amplía su alcance internacional. Estas frutas, reconocidas por su alto valor nutricional, han logrado cautivar a consumidores internacionales, consolidando a Ecuador como un proveedor confiable y competitivo en la industria alimentaria global.

Crecimiento sostenido de productos no tradicionales

El Banco Central del Ecuador detalló un crecimiento sobresaliente en varios productos no tradicionales, con cifras que demuestran la fortaleza del sector exportador. Estos son los resultados obtenidos entre enero y julio de 2025 frente al mismo periodo de 2024:

Producto Crecimiento (%) Valor 2024 (millones $) Valor 2025 (millones $) Calamares 749% 1,14 9,66 Yogur 444% 0,263 1,43 Dorado 363% 0,547 2,53 Naranjilla 346% 0,539 2,40 Mangostino Nuevo producto (de 0 a…) 0 0,416 Aceite de girasol 83% 2,40 4,38 Granadilla 63% 3,80 6,19 Maracuyá congelada 58% 3,41 5,40 Jugo de maracuyá 44% 9,36 13,45 Pitahaya 41% 115,71 163,30 Piña 25% 36,02 45,04 Atún en aceite 18% 346,51 410,04 Brócoli 14% 127,53 146,00 Atunes en agua y sal 12% 319,96 359,54

Ecuador fortalece su presencia internacional

Es así que el crecimiento sostenido de exportaciones no petroleras muestra que Ecuador avanza hacia una economía más diversificada y competitiva. Los resultados confirman el impacto de políticas públicas enfocadas en la apertura de mercados y el acompañamiento empresarial.

El ministro Luis Alberto Jaramillo destacó que la innovación, el impulso a frutas ecuatorianas y el valor agregado en los productos no tradicionales abren oportunidades para consolidar la imagen del país en América, Europa y Asia.