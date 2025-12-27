Prisión preventiva para dos adultos y dos adolescentes investigados por un secuestro en Manta

Las Fuerzas Armadas detuvieron a cuatro personas, dos adultos y dos adolescentes, en la ciudadela Las Cumbres de Manta. Ocurrió tras una presunta participación en delitos de secuestro y porte ilegal de arma de fuego. Los sospechosos se desplazaban en un vehículo gris junto al propietario del automotor, quien habría sido víctima de secuestro. Así informaron las Fuerzas Armadas a través de una publicación en redes sociales.

Durante la intervención, las autoridades incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, cinco balas, tres celulares y un pasamontañas de color negro. Tras verificar las identidades, se confirmó que dos de los detenidos eran mayores de edad y los otros dos, menores. En la audiencia de calificación de flagrancia, un juez dictó 30 días de prisión preventiva para los adultos, quienes fueron trasladados a la cárcel de Bahía de Caráquez, en Manabí.

Uno de los dos adultos poseía la pistola

A los dos adolescentes en cambio los enviaron a un centro de internamiento para infractores juveniles en Guayaquil. Allí permanecerán bajo medidas cautelares mientras avanza la investigación. Este caso se enmarca en una serie de operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las últimas semanas, que han resultado en múltiples detenciones. Esta se ha dado por delitos como asaltos, secuestros, extorsiones y homicidios.

Según reportes oficiales, varios de estos arrestados son menores de edad, lo que refleja el creciente involucramiento de adolescentes en actividades delictivas en el país. Ecuador enfrenta desde 2024 un incremento en la violencia asociada al crimen organizado, con provincias como Manabí registrando altos índices de hechos delictivos.

La instrucción fiscal durará 30 días

Las autoridades han intensificado controles en zonas priorizadas para combatir estas estructuras, incautando armas y liberando víctimas en varios casos recientes. La Fiscalía continúa recopilando elementos de convicción para formular cargos formales. La instrucción fiscal durará 30 días, período en el que se investigan los presuntos delitos de secuestro extorsivo y tenencia ilegal de armas.

Este tipo de intervenciones forman parte de las acciones del Bloque de Seguridad para reducir la delincuencia en áreas de alta incidencia, como Manta. En esa ciudad manabita se han reportado múltiples casos de violencia en 2025. Las Fuerzas Armadas y Policía mantienen patrullajes coordinados para prevenir y responder a estos hechos. (17)