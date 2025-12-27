COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

Prisión preventiva para dos adultos y dos adolescentes investigados por un secuestro en Manta

Según reportes oficiales, se han dado varios arrestados de menores de edad, lo que refleja el creciente involucramiento de adolescentes en actividades delictivas en el país.
Las Fuerzas Armadas detuvieron a cuatro personas, dos adultos y dos adolescentes, en la ciudadela Las Cumbres de Manta.
Los cuatro hombres se trasladaban en un vehículo de color gris cuando los detuvieron. (Foto FF.AA.)
Las Fuerzas Armadas detuvieron a cuatro personas, dos adultos y dos adolescentes, en la ciudadela Las Cumbres de Manta.
Los cuatro hombres se trasladaban en un vehículo de color gris cuando los detuvieron. (Foto FF.AA.)

