Las Fuerzas Armadas movilizan militares a la provincia de Guayas tras amenazas de bomba

Las Fuerzas Armadas de Ecuador anunciaron el despliegue militares de diversas provincias hacia Guayas, con el objetivo de reforzar la seguridad tras las amenazas de bomba reportadas en la ciudad de Guayaquil.

Los uniformados se movilizaron hacia esa provincia luego de participar en los operativos contra el paro nacional convocado por la Conaie en ciudades de la Sierra y que se extendió por un mes.

Militares se movilizan a Guayas ante alertas por bombas

El reforzamiento de la seguridad se dio una semana después del atentado criminal, con dos coches bomba, ocurrido en el norte de Guayaquil. Ese hecho, dado el 14 de octubre, dejó un hombre fallecido. Mientras que el pasado lunes se reportó una alerta de bomba en el mercado central de la mismo ciudad.

«Desde la noche de ayer, las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutan un amplio despliegue militar hacia la provincia del Guayas, con la llegada de efectivos provenientes de distintas unidades del país. Esta acción tiene como objetivo fortalecer las operaciones militares en la zona», informaron las Fuerzas Armadas, a través de X.

«El despliegue de tropas continúa y se extenderá en los próximos días, sumándose a las acciones permanentes orientadas a combatir el crimen organizado, mantener el orden público y proteger a la ciudadanía», se añadió.

La entidad además ratificó «su compromiso con la paz, la defensa y la soberanía nacional, trabajando firmemente por la seguridad de todos los ecuatorianos».

Aprobación de las Fuerzas Armadas supera el 70%

De acuerdo a un sondeo realizado por la firma Click Report, la gestión de las Fuerzas Armadas tiene un 70,85 % de aprobación por parte de la ciudadanía. Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alcanza un 14,42 %.

En comparación, otros actores y organismos del país reciben valoraciones mixtas: la Policía Nacional obtiene un 57,14 % de aprobación; el presidente de la República, 54,43 %; y la Corte Constitucional, 30,60 %.

La Asamblea Nacional alcanza un 29,50 %, mientras que los medios de comunicación públicos registran 49 % de respaldo.

Por su parte, jueces registran un 23,56 %; los medios privados, un 48,83 %; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un 21,31 %; el Consejo Nacional Electoral, un 31,78 %; y la Fiscalía General del Estado, un 39,58 %.

Ola de violencia va en aumento

Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes en 2025, impulsada por el narcotráfico y disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos. Hasta septiembre, se registraron cerca de 7.000 homicidios, con proyecciones de más de 9.000 al cierre del año, superando el récord de 2023 (8.248 muertes).

Enero fue el mes más sangriento de la historia, con 793 asesinatos, seguido de febrero (736), y un promedio de un homicidio por hora. Guayas, con Guayaquil a la cabeza, concentra el 88% de los casos, donde masacres y ataques armados son cotidianos.

El presidente Daniel Noboa, reelegido en abril, declaró «conflicto armado interno» y estados de excepción, desplegando militares en calles y cárceles. Sin embargo, la escalada persiste: extorsiones, secuestros y balas perdidas afectan a inocentes, incluyendo bebés y comerciantes. (13).