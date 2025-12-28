Fuerzas Armadas niegan incursión de guerrilleros colombianos en San Lorenzo, Esmeraldas

Las Fuerzas Armadas del Ecuador negaron que un video viral en redes sociales muestra una incursión reciente de guerrilleros extranjeros en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La institución aclaró que las imágenes corresponden a un hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2025. Se trata de un video donde se muestran a hombres armados disparando y gritando frases como “la guerrilla se respeta” y “estamos activos”.

La institución del orden afirmó que se trata de un caso de disputa territorial entre grupos de delincuencia local, sin que se registraran personas fallecidas. El video, de aproximadamente tres minutos y medio, se difundió masivamente en plataformas digitales durante las últimas horas. Aquello generó alarma entre usuarios que lo interpretaron como un evento actual de grupos disidentes colombianos en territorio ecuatoriano.

Acciones de control en la zona fronteriza

Los hombres aparecen con vestimenta similar a la militar, ejecutando ráfagas de disparos en calles desiertas e insultando mientras avanzan. Las Fuerzas Armadas enfatizaron que los sujetos pertenecen a estructuras identificadas como delincuencia organizada local y no a guerrilleros extranjeros. Además, señalaron que el Bloque de Seguridad mantiene acciones permanentes de control en la zona fronteriza.

La institución alertó sobre una “ola de desinformación” que busca generar miedo, confusión y desesperanza en la población. Se busca afectar la tranquilidad ciudadana, y recomendó informarse solo a través de canales oficiales para evitar la propagación de contenido no verificado. San Lorenzo, ubicado en la frontera norte con Colombia, es una zona estratégica afectada por actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y disputas entre grupos delictivos.

Circulación de información en redes sociales

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han intensificado operativos en Esmeraldas, incluyendo la destrucción de campamentos logísticos vinculados a minería ilegal. Pobladores locales han expresado preocupación por incidentes armados recientes. Ellos han solicitado mayor presencia de controles de seguridad. Este pronunciamiento se suma a aclaraciones previas emitidas por las autoridades en contextos de alta circulación de información en redes sociales.

Fuentes militares y del Ministerio del Interior confirmaron la antigüedad del video, precisando su origen en el 21 de diciembre. Hasta el momento, no se reportan nuevos incidentes relacionados directamente con las imágenes difundidas. La provincia de Esmeraldas enfrenta desafíos de seguridad derivados de su posición limítrofe, con operaciones coordinadas entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas para contrarrestar amenazas transfronterizas.