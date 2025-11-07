Las Mujeres Ya No Lloran: la gira de Shakira conquista récords históricos

Shakira obtuvo recientemente un reconocimiento clave en la industria musical: el premio Global Touring Icon, que Billboard entrega para destacar giras con impacto mundial. El galardón resalta el éxito rotundo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, la cual ha generado una gran repercusión global. Este triunfo confirma a Shakira como una de las artistas latinas más exitosas en giras a nivel internacional.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Billboard Live Music Summit 2025, y la artista recibió el galardón durante su preparación para un concierto en Cali. Shakira dedicó el premio a su equipo, incluidos bailarines, músicos y técnicos, quienes contribuyen con dedicación a la calidad de cada show. Este reconocimiento simboliza el esfuerzo colectivo y la fuerza de una gira que ya dejó huella en la industria musical.

Récords de la gira Las Mujeres Ya No Lloran

Con solo 64 presentaciones, la gira supera los 327.4 millones de dólares en ingresos y ha vendido más de 2.5 millones de boletos. Estas cifras convierten a Las Mujeres Ya No Lloran en la gira latina más taquillera encabezada por una mujer y la segunda más rentable en la música latina. La impresionante asistencia en el Estadio GNP Seguros, con 12 conciertos consecutivos, confirma su popularidad masiva.

El álbum que da nombre a esta gira, lanzado en abril de 2024, alcanzó el primer lugar en las listas de Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums. La gira continuará hasta diciembre, con un total de 82 conciertos programados. Los expertos esperan que sus resultados finales consoliden a Shakira como la artista latina con la gira más taquillera de la historia.

Shakira conecta con su público y celebra su trayectoria

Shakira expresó su orgullo tras 30 años de carrera, asegurando que siente que está iniciando una nueva etapa. Además, resaltó la conexión especial que mantiene con su público a nivel mundial. Este vínculo ha sido clave para el éxito sostenido de la gira y para mantener su vigencia en la industria musical global.

La estrella colombiana ha demostrado que su talento sigue vigente, y que su gira Las Mujeres Ya No Lloran continuará dejando una marca imborrable en la música latina y el entretenimiento mundial.