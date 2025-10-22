COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

«Las vías en Imbabura serán abiertas entre hoy y mañana», asegura Daniel Noboa

Noboa subrayó que "lo que sucede es un atentado a la democracia", pero aclaró que "siempre existe diálogo con las comunidades, por eso es un paro focalizado" y no nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles 22 de octubre que las protestas indígenas en la provincia de Imbabura representan un atentado contra la democracia, al tiempo que enfatizó la disponibilidad al diálogo con las comunidades afectadas. En una entrevista matutina en Radio Democracia, Noboa anunció la reapertura inmediata – entre hoy y mañana- de las vías bloqueadas en esta parte del país  y un programa de reactivación económica para mitigar daños.

Las manifestaciones, que cumplen 31 días surgieron como respuesta a la medida gubernamental que elevó el precio del diésel de $1,80 a $2,80 dólares por galón, decretada el 12 de septiembre para cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Aunque convocadas a nivel nacional, las acciones se han focalizado en la Sierra norte, particularmente en cantones como Otavalo y Cotacachi, donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) exigen además la rebaja del IVA del 15% al 12%, el aumento del salario básico a 650 dólares y la liberación de detenidos. Noboa subrayó que «lo que sucede es un atentado a la democracia», pero aclaró que «siempre existe diálogo con las comunidades, por eso es un paro focalizado» y no nacional, ya que «la gran mayoría del Ecuador se sigue moviendo».

Antecedentes del conflicto en Imbabura y su impacto económico

A lo largo de las últimas cuatro semanas, los bloqueos han aislado la provincia de Imbabura, afectando el transporte de alimentos, medicinas y productos agrícolas. Datos del ECU 911 indican que al menos 12 vías principales permanecieron cerradas hasta el 21 de octubre, lo que generó pérdidas estimadas en más de 50 millones de dólares para sectores como el turismo, la agricultura y el comercio local.

Noboa destacó que «están atacando a pequeños negocios, afectando a personas que para ellos ese pequeño negocio es toda su vida». En este contexto, el mandatario informó que «vamos a abrir las vías en Imbabura entre hoy y mañana», mediante decisiones más firmes para restablecer la movilidad.

Acuerdos fallidos y consecuencias humanas del paro

Pese a un acuerdo parcial alcanzado el 15 de octubre entre dirigentes indígenas de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (FICI) con el ministro del Interior, John Reimberg, las bases comunitarias rechazaron la tregua el 17 de octubre, exigiendo la presencia directa de Noboa y la revisión del decreto sobre el diésel. Esto llevó a la suspensión del diálogo por parte del Gobierno el 20 de octubre, argumentando incumplimiento de compromisos previos como la apertura de pasos humanitarios.

En su intervención radial, Noboa reiteró que «tomaremos decisiones más fuertes entre hoy y mañana para abrir las vías» y detalló el inicio de un programa de reactivación económica dirigido a las víctimas en Imbabura, con énfasis en compensaciones por los daños acumulados.

