Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Lavado de dinero en Estados Unidos: jurado declara culpable a Alain Bibliowicz Mitrani por red de USD 300 millones

Un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Alain Bibliowicz Mitrani, acusado de liderar una red internacional de lavado de dinero que canalizó más de 300 millones de dólares del narcotráfico, incluidos fondos vinculados al Cártel de Sinaloa, según el Departamento de Justicia.
2 minutos de lectura
Un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Alain Bibliowicz Mitrani por encabezar una estructura de lavado de dinero en Estados Unidos que movilizó más de 300 millones de dólares del narcotráfico internacional.

Las autoridades confirmaron que la red benefició a organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Mitrani, de 51 años, con residencia en Miami, doble nacionalidad francesa y colombiana, enfrentó un juicio de dos semanas.

El jurado determinó responsabilidad en todos los cargos, incluidos conspiración para lavado de dinero, fraude bancario y operación ilegal de transferencias financieras.

Treebu y el esquema de lavado de dinero en Estados Unidos

La Fiscalía sostuvo que Bibliowicz Mitrani dirigió el esquema entre 2020 y 2024 mediante una empresa llamada Treebu. La firma se presentó como negocio tecnológico legítimo, pero operó como fachada financiera con base en Florida y Colombia.

Durante el juicio, los fiscales detallaron que la red transformó ganancias ilícitas del narcotráfico, incluso criptomonedas ligadas a cárteles de Colombia y México, en dinero en efectivo.

El sistema utilizó empresas fantasma, cuentas bancarias estadounidenses y transacciones complejas para ocultar el origen de los fondos.

Operación criminal y engaño al sistema financiero

La Fiscalía explicó que el acusado mintió a instituciones financieras sobre el verdadero propósito de sus compañías. Además, evitó registrarse como empresa de transferencia de dinero, requisito obligatorio según la ley estadounidense.

Esa omisión permitió que la red moviera cientos de millones de dólares a través del sistema financiero sin levantar alertas. Las autoridades señalaron que el esquema devolvía los fondos a los narcotraficantes a cambio de comisiones millonarias.

Lujo, investigación federal y posible condena

Según la Fiscalía, Bibliowicz Mitrani destinó parte de las ganancias a financiar un estilo de vida lujoso. El expediente detalla pagos para una mansión de 4 millones de dólares en Miami, viajes exclusivos y joyas de Van Cleef & Arpels.

Las autoridades federales atribuyeron la investigación a un esfuerzo conjunto del FBI, Seguridad Nacional y la Oficina de Investigación Criminal del IRS.

Cuando el tribunal dicte sentencia, el acusado enfrentará hasta 70 años de prisión federal.

