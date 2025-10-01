Le aterra actuar en vivo: El cantante Robbie Williams revela que padece síndrome de Tourette

El cantante británico Robbie Williams reveló que padece síndrome de Tourette, manifestado en pensamientos intrusivos, y admitió su terror a volver a actuar en directo.

La confesión la realizó en el podcast I’m ADHD! No You’re Not, conducido por Paul Whitehouse y la doctora Mine Conkbayir, para visibilizar los desafíos de la salud mental en el Mes de Concientización sobre TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad).

Robbie Williams teme subir al escenario

Williams, exmiembro de Take That y solista con ventas de más de 75 millones de discos, describió en el episodio cómo el síndrome afecta su vida diaria. «He descubierto que tengo Tourette, pero no se manifiesta externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí», explicó el artista, según transcripciones del podcast.

El diagnóstico ha influido en su carrera desde sus inicios en los años 90. Williams, quien ha enfrentado adicciones y rehabilitaciones múltiples, indicó que proyecta carisma en el escenario, pero internamente lucha con la ansiedad. «Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado«, relató.

“Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario”, añadió el también actor.

Sobre su diagnóstico de TDHA

Robbie Williams, diagnosticado previamente con TDAH, compartió también resultados de una prueba reciente de autismo, que descartó el trastorno pero identificó rasgos autistas, como ansiedad al salir de entornos seguros.

“Cuando estoy en la cama, ese es mi lugar seguro. Cualquier lugar fuera de la cama es mi zona de incomodidad”, explicó el artista.

Williams destacó que, a pesar de ciertas mejoras, la sensación de incomodidad permanece y continúa investigando distintas formas de interpretar su situación.

Estas revelaciones se dan tras la nominación al Óscar de su película biográfica Better Man en 2024, que aborda su lucha con la fama y adicciones.

Contexto sobre el síndrome de Tourette

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico hereditario caracterizado por tics motores y vocales involuntarios, que suelen iniciar en la infancia y asociarse con condiciones como TDAH, TOC y ansiedad.

Afecta a aproximadamente 1 de cada 160 niños en el Reino Unido, con síntomas que pueden agravarse por estrés o fatiga, aunque no tiene cura y se maneja con terapias. Se estima que su prevalencia en la infancia oscila entre el 0,3% y el 0,8% de la población infantil, y a nivel mundial, los estudios han reportado cifras que varían entre 3 y 10 por cada 1.000 niños.

Williams describió su forma como «interna», sin tics visibles, lo que resalta variaciones en la manifestación

En la industria musical, revelaciones similares han surgido de artistas como Lewis Capaldi, quien pausó su carrera en 2023 por tics que interrumpieron actuaciones, como en Glastonbury. Estas confesiones contribuyen a desestigmatizar trastornos neurodivergentes, promoviendo apoyo en entornos de alto rendimiento.

Robbie Williams, una vida de éxitos y excesos

Robbie Williams, nacido el 13 de febrero de 1974 en Inglaterra, inició su carrera a los 16 años con la boy band Take That. El grupo vendió millones de discos, pero Williams abandonó en 1995 por tensiones internas y problemas personales. Esto llevó a la disolución del grupo en 1996.

En 1997 lanzó su álbum debut como solista, Life thru a Lens, con el himno Angels, que vendió más de 75 millones de copias globales en su trayectoria. Su carrera incluye álbumes como I’ve Been Expecting You (1998) y Escapology (2002), con hits como Rock DJ y Feel.

En 2024, estrenó su biopic Better Man, nominado al Óscar, y en 2025 anunció su decimotercer álbum, Britpop.

Su vida personal ha sido turbulenta: luchó contra adicciones a drogas y alcohol, ingresando en rehabilitación en 2007. En 2010, se casó con la actriz Ayda Field, con quien tiene cuatro hijos: Teddy, Charlie, Colette y Beau.