Le salió una patita de roedor en el arroz que pidió en un chifa y su caso se viralizó en redes sociales

Un restaurante de comida china se encuentra en el centro de una controversia sanitaria después de que una clienta denunciara públicamente haber encontrado una extraña extremidad animal en su plato de arroz chaufa. La denunciante, Jenny O., compartió en redes sociales la perturbadora imagen de lo que creía era una patita de roedor, posiblemente una pata de rata, lo que provocó una rápida viralización y la indignación de los consumidores.

El incidente ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando Jenny O. pidió un «chaufa mixto» en el Chifa Chancay Laifu. Al revisar su comida, encontró la extremidad. «Pedí un chaufa mixto y recibo esto», escribió la mujer en un grupo de Facebook, aclarando que no correspondía ni a pollo ni a chancho, los ingredientes que le indicaron. «Llamé, escribí por WPP y me dijeron que los insumos son pollo y chancho; esto no es ninguno de estos», señaló en su publicación. Este incidente recuerda a la de una patita de roedor que podría aterrar a los comensales.

La publicación se viralizó rápidamente, desatando cientos de comentarios y cuestionamientos sobre la higiene del local. Ante el escándalo, los propietarios del Chifa Chancay respondieron públicamente a la denuncia de la clienta, ofreciendo una explicación inesperada. «Buenas noches ¡¡las disculpas del caso!! Pero hoy se preparó de almuerzo cuy y sin darnos cuenta caerían la patitas», aclaró el restaurante. Así, aunque se pensó inicialmente en una patita de roedor, la respuesta fue aclaratoria.

La patita sí era de roedor, era de cuy

Según la versión del negocio, no se trataba de una rata. «No sabemos si fue al pollo, al chancho, en realidad no sabemos dónde», admitieron en su respuesta. El restaurante aseguró que se le pidió disculpas a la clienta y se le ofreció la opción de reponer el plato. «Pensamos que en cualquiera restaurante podría pasar», concluyó el comunicado del negocio.

Pese a la aclaración, la polémica no se detuvo. En redes sociales, la situación generó una ola de burlas, pero también una fuerte preocupación entre otros consumidores, quienes rechazaron la presencia de una «pata de cuy» en un plato que no debía contenerla, calificando el hecho como una grave falta de higiene y control de calidad. La inquietante posibilidad de una patita de roedor también se mencionó entre las discusiones.

El caso ha trascendido las redes sociales y se ha convertido en un asunto de interés local en Chancay. Vecinos y consumidores exigen ahora una fiscalización sanitaria inmediata al Chifa Chancay Laifu. Las críticas apuntan a las autoridades locales, responsabilizando al alcalde de Chancay, Juan Álvarez “Juanelo”, y a sus funcionarios por una aparente falta de control sanitario riguroso en los establecimientos de venta de comida en el distrito. Esta situación trascendió en la localidad de Chancay, Perú.