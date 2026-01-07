Lenín Moreno respalda a la oposición venezolana y plantea dos decisiones clave para el futuro de Venezuela

Lenín Moreno publicó en la red social X que mantuvo una reunión política con María Corina Machado y Edmundo González, figuras centrales de la oposición venezolana.

Durante el encuentro, el exmandatario ecuatoriano analizó la coyuntura regional y sostuvo que existen condiciones para avanzar hacia una transición democrática.

Según explicó, el diálogo permitió definir prioridades inmediatas.

En ese marco, Moreno aseguró que “la democracia es recuperable en Venezuela” y subrayó la necesidad de decisiones firmes desde el ámbito internacional.

Mantuvimos una reunión con María Corina Machado y Edmundo González. Su lucidez política nos confirma que la democracia es recuperable en Venezuela. Consideramos que hay dos acciones urgentes:

Lenín Moreno propone desmantelar el sistema criminal en Venezuela

Como primer eje, Lenín Moreno planteó “Desbaratar el sistema criminal que ha mantenido sitios de tortura, como el Helicoide”. Con esta declaración, el expresidente vinculó la crisis política venezolana con las denuncias persistentes sobre violaciones a los derechos humanos.

El Helicoide funciona como centro de detención de opositores durante el gobierno de Nicolás Maduro. Organismos internacionales han documentado condiciones de reclusión cuestionadas, lo que mantiene la atención de la comunidad internacional.

Reconocimiento político a quienes ganaron elecciones democráticas

En un segundo punto, Lenín Moreno afirmó que se debe “reconocer como interlocutores válidos a quienes ganaron las elecciones democráticas y han mantenido una lucha permanente por la libertad”.

De esta manera, respaldó a sectores opositores que reclaman legitimidad electoral.

La oposición venezolana sostiene desde 2024 que Edmundo González obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales. Sin embargo, los resultados oficiales proclamaron a Nicolás Maduro como ganador, interpretación rechazada por grupos opositores.

María Corina Machado y Edmundo González han reforzado su presencia internacional en los últimos meses. Ambos líderes han mantenido reuniones con actores políticos extranjeros para consolidar apoyos hacia una eventual transición democrática.

La publicación de Moreno se difundió en un contexto de alta tensión política en Venezuela. Este escenario se agrava tras informaciones internacionales sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero pasado.