Lenín Moreno califica de “venganza del correísmo” el caso Sinohydro y niega haber recibido sobornos

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) afirmó este jueves 4 de diciembre ser víctima de una “terrible persecución por parte del correísmo” y atribuyó el caso Sinohydro a una “venganza” política por haber impedido, según él, “una dictadura perpetua” y que el país se convirtiera “en otra Venezuela”. Las declaraciones las realizó en un video difundido en su cuenta de X, tres meses después de haber sido procesado junto a 23 personas por presunto cohecho.

Lenín Moreno, quien reside en Paraguay, pidió a los ecuatorianos “no permitir que se cometa una injusticia” cuando la Corte Nacional de Justicia (CNJ) debe resolver si lo llama a juicio. La audiencia de resolución está programada para el próximo lunes 8 de diciembre.

“No se ha podido probar que recibí un solo centavo”

En el mensaje de siete minutos, el exmandatario negó haber recibido dinero de la empresa china Sinohydro por el contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Adjudicado durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cuando él era vicepresidente. “He presentado todas las pruebas y no se ha podido probar que haya recibido un solo centavo”, sostuvo.

Defendió también a su esposa Rocío González y a su hija Irina Moreno, procesadas en la misma causa. Explicó que su esposa vendió agendas turísticas por USD 1.600 y que su hija realizó un retrato de los nietos de la familia relacionada con el caso.

Acusación proviene de Ronny Aleaga, prófugo en caso Metástasis

Moreno señaló que la denuncia en su contra la presentó el exasambleísta Ronny Aleaga, prófugo de la justicia por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. También está vinculado al proceso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El exjefe de Estado cuestionó que Rafael Correa y Jorge Glas no estén incluidos en el proceso. Pese a haber sido quienes contrataron la obra y gestionaron su financiamiento y ejecución. Recordó que Coca Codo Sinclair presentó más de 17.000 fisuras y que, al asumir la Presidencia en 2017, se negó a recibirla formalmente y abrió un arbitraje internacional.

Caso Sinohydro: la mayor trama de sobornos en Ecuador

El caso Sinohydro investiga presuntos cohechos por USD 76 millones entre 2010 y 2018 para direccionar el contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (USD 2.000 millones). A favor de la empresa china y obtener financiamiento del EximBank de China.

Según la Fiscalía General del Estado, se procesó inicialmente a 40 personas; 24 llegaron a la fase de audiencia preparatoria de juicio. El monto de los sobornos supera con creces los registrados en los casos Sobornos 2012-2016 (USD 7,5 millones) y Odebrecht (USD 33,5 millones).

La teoría del caso sostiene que los pagos se realizaron cuando Lenín Moreno era vicepresidente. Asimismo, habría facilitado el contrato a su amigo Conto Patiño, lobista de Sinohydro, a cambio de beneficios para él y su familia.

Próxima resolución judicial el 8 de diciembre

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olvado Hernández, deberá decidir si llama o no a juicio a Lenín Moreno. Se sumaría su esposa, su hija y los otros 21 procesados. La lectura de la resolución está fijada para el lunes 8 de diciembre de 2025. El caso Sinohydro se tramita en paralelo a otros procesos de gran impacto político. Este caso forma parte de las investigaciones sobre presunta corrupción en megaproyectos de infraestructura durante el período 2007-2017.