Leones FC apuesta por exseleccionados ecuatorianos para lograr el ascenso

El club Leones FC, que milita en la Serie B de la LigaPro, anunció este lunes 22 de septiembre en Imbabura la salida del entrenador argentino Juan Zubeldía y confirmó como reemplazante al ecuatoriano Giovanny Espinoza, exseleccionado nacional, acompañado por un cuerpo técnico conformado en su mayoría por exjugadores mundialistas. El cambio se da en la recta final del campeonato, cuando el club busca asegurar su ascenso a la Serie A.

Un cuerpo técnico de experiencia mundialista

La institución imbabureña oficializó la decisión en sus redes sociales, agradeciendo primero el trabajo de Zubeldía y su equipo de colaboradores. Horas más tarde, reveló a los nuevos integrantes del banquillo.

El nuevo staff está encabezado por Giovanny “La Sombra” Espinoza como director técnico. Lo acompañan Édison Méndez y Néicer Reasco como asistentes, mientras que Giovanny Ibarra será el preparador de arqueros, Marco Zapata asumirá la preparación física y Daniel Paredes cumplirá el rol de analista de video. Todos ellos han tenido trayectoria en la Selección de Ecuador y participaron en distintas Copas Mundiales de la FIFA, lo que otorga un respaldo de experiencia internacional al proyecto deportivo del club.

La situación actual de Leones FC en la Serie B

Actualmente, Leones FC ocupa la tercera posición en el hexagonal final de ascenso con 42 puntos y +10 de gol diferencia. Sin embargo, el equipo atraviesa una racha de cuatro partidos sin ganar, lo que ha complicado sus aspiraciones.

El líder de la tabla es Guayaquil City, con cuatro unidades más que Leones, mientras que Gualaceo se ubica en la segunda casilla, con dos puntos de ventaja. El club imbabureño necesita resultados inmediatos para no quedar rezagado en la pelea por uno de los dos cupos a la Serie A. El debut del nuevo cuerpo técnico será clave para recuperar confianza y mejorar el rendimiento colectivo en los compromisos restantes.

Los retos inmediatos del nuevo proyecto

El nombramiento de Espinoza y su equipo ocurre en una etapa decisiva, donde cada partido será determinante. La directiva confía en que la experiencia de los exseleccionados aporte liderazgo dentro y fuera del campo. La primera tarea será levantar el ánimo de la plantilla y corregir falencias defensivas y ofensivas que le han costado puntos importantes. Además, el calendario obliga a enfrentar rivales directos, lo que incrementa la exigencia.

Leones FC, fundado en 2017, ha crecido de manera progresiva en el fútbol ecuatoriano y busca consolidar su presencia en la élite. Un ascenso a la Serie A significaría un paso histórico para la institución y para la provincia de Imbabura.