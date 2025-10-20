Leonidas Iza acusa al Gobierno de nula voluntad de diálogo y estrategia para culpar a manifestantes

Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), afirmó en una entrevista en un medio digital que “La voluntad de diálogo es nula del Gobierno Nacional, lo que pretende, a través de una estrategia política, es culpar a los manifestantes de la falta de diálogo”.

La declaración se produce ante el Referéndum y Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025, donde los presidentes de pueblos y nacionalidades indígenas decidieron unánimemente votar por el «No», según reveló Iza. El proceso, convocado por el presidente Daniel Noboa, incluye reformas constitucionales sobre seguridad y una posible Asamblea Constituyente.

Denuncia de vigilancia y liderazgo territorial

Iza, líder de la nacionalidad kichwa, también alertó sobre presiones en su comunidad. «Sigo teniendo seguimiento, siguen metiendo drones y espías en mi comunidad… Los dirigentes deben saber que, cuando son elegidos, deben liderar por sobre todas las circunstancias y por sobre todos los temores, los dirigentes deben estar en los territorios sosteniendo a la gente», enfatizó.

La CONAIE, fundada en 1986 y representante del 7% de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ha mantenido su rechazo a las preguntas del referéndum, vistas como alineadas con políticas del FMI.

Antecedentes de confrontaciones indígenas-gobierno

Históricamente, la organización ha liderado movilizaciones contra medidas económicas. En 2022, bajo la presidencia de Iza, un paro nacional de 18 días contra el alza de combustibles paralizó vías en Cotopaxi e Imbabura, dejando siete fallecidos y 1.300 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Aquel conflicto derivó en mesas de diálogo que derogaron decretos presidenciales.

Asimismo, en 2019, el levantamiento contra el Decreto 883 de Lenín Moreno generó 11 días de bloqueos, con 10 muertes y 1.152 detenciones reportadas por la Asamblea Nacional. Estos eventos subrayan el rol de la CONAIE en la defensa de derechos constitucionales, como la consulta previa libre e informada establecida en 2008.

En 2023, el «Sí al Yasuní» detuvo la explotación petrolera en el parque nacional, un fallo de la Corte Constitucional respaldado por Iza.

Referéndum y campaña electoral

La crítica de Iza al «nula voluntad de diálogo» se da a semanas de la votación, que suma al cuarto proceso electoral en cinco años en Ecuador, con 250 días de campañas desde 2021 según el CNE. Encuestas del Centro de Investigación de Opinión Pública (CIOPS) indican que el 45% de votantes prioriza temas económicos.

El gobierno ha enmarcado el referéndum como fortalecimiento del Estado de derecho. La decisión unánime por el «No» fue tomada en asambleas de la CONAIE, que agrupa 14 nacionalidades.