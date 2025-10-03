“¿Les gustó mi nueva troca?: Carolina Romo sorprende con regalo de aniversario

La influencer ecuatoriana Carolina Romo celebró su aniversario con un regalo que causó revuelo entre sus seguidores: una camioneta de lujo que su esposo Blad Rhoy preparó como parte de una sorpresa romántica.

Con su estilo espontáneo y divertido, Carolina Romo compartió en redes sociales el momento en que recibió una camioneta GMC YUKON DENALI XL, cuyo precio en México ronda los 2,267,900 pesos, equivalentes a unos 124,670 dólares. “Voy por el mundo haciendo lo mío. ¿Les gustó mi nueva troca? Le puse ‘La Bichota’”, dijo entre risas, desatando comentarios de admiración y sorpresa entre sus seguidores.

El vehículo, con motor de 6.2L V8 y 420 caballos de fuerza, está diseñado para aventuras y caminos exigentes, lo que añade un toque de poder y estilo a la vida de la creadora de contenido.

Una sorpresa romántica y viral

El responsable de este detalle fue su esposo, Blad Rhoy, quien organizó un ambiente lleno de simbolismo: un camino cubierto con pétalos de rosas y un enorme ramo de flores rojas sobre el capó de la camioneta. Como parte de su dinámica en pareja, grabaron contenido en tono humorístico, simulando que Carolina no se emocionaba demasiado por el regalo. Finalmente, la sorpresa se completó con un kit capilar de la propia marca de la influencer, lo que terminó por arrancarle carcajadas y alegría.

De Ecuador a México, una vida en pareja y proyectos

Romo recordó que este nuevo logro es el resultado de un esfuerzo compartido. Desde 2022 vive en México junto a su esposo e hijo, tras mudarse en busca de oportunidades y seguridad. “Casualmente, nos aprobaron los documentos y, a los cinco días, ya estábamos con las maletas rumbo a México. Acá existen muchas oportunidades para los creadores de contenido e influencers”, explicó.

No obstante, el inicio no fue fácil: llegaron con su bebé de un año, tuvieron que empezar de cero, monetizar sus redes, rentar y amoblar un departamento, además de cubrir sus necesidades básicas. Hoy, consolidada como creadora y empresaria, Carolina disfruta de un presente lleno de estabilidad y crecimiento profesional.

Un símbolo de esfuerzo y constancia

Más allá del lujo, la influencer asegura que este regalo simboliza la constancia y el trabajo conjunto de su familia. Su marca de productos capilares se expande a varios países y ella se ha convertido en referente de creatividad y emprendimiento digital. En este contexto, la camioneta “La Bichota” no es solo un obsequio de aniversario, sino también un recordatorio del camino recorrido desde que dejaron Ecuador.