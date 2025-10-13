COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fórmula 1

Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

El piloto, que logró una victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña este año, busca optimizar el SF-25, el monoplaza de Ferrari.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Lewis Hamilton, piloto estrella de Ferrari, expresó por segunda vez su malestar interno con el equipo italiano.
Lewis Hamilton, piloto estrella de Ferrari, expresó por segunda vez su malestar interno con el equipo italiano.
Lewis Hamilton, piloto estrella de Ferrari, expresó por segunda vez su malestar interno con el equipo italiano.
Lewis Hamilton, piloto estrella de Ferrari, expresó por segunda vez su malestar interno con el equipo italiano.

José Moreira

Redacción ED.

José Moreira

Redacción ED.

Ver más

jmoreira@lamarea.ec

Lewis Hamilton, piloto estrella de Ferrari, expresó por segunda vez su malestar interno con el equipo italiano. Señaló que su queja se debe a una falta de comunicación entre la fábrica y el equipo de Fórmula 1. Así lo informó el diario Corriere della Sera este lunes 13 de octubre de 2025. El siete veces campeón del mundo, quien se unió a Ferrari en 2025, señaló una “falta de conexión” como la principal causa de sus preocupaciones.

Esto se da en un contexto donde se busca mejorar el rendimiento del equipo en el campeonato de constructores. Hamilton, de 40 años, trasladó sus quejas a través de canales internos. Allí destacó  problemas en la coordinación entre los ingenieros de la fábrica en Maranello y el equipo en pista. Según el medio italiano, el piloto británico lamentó que sus sugerencias técnicas no hayan sido tomadas en cuenta.

Lewis Hamilton no se ha acostumbrado a Ferrari

A decir de Hamilton, la falta de comunicación ha generado tensiones en su primera temporada con la escudería. Este descontento se produce tras un inicio de campaña complicado, con Ferrari en tercera posición en el campeonato de constructores. Ferrari está detrás de McLaren y Red Bull, a falta de cinco carreras para el cierre de la temporada 2025.

El piloto, que logró una victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña este año, busca optimizar el SF-25, el monoplaza de Ferrari, para competir por el título de pilotos en 2026. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo indican que las críticas de Hamilton reflejan desafíos estructurales en Ferrari. Lewis aún no ha integrado completamente las dinámicas de trabajo del británico, acostumbrado a la metodología de Mercedes. Allí compitió durante doce  años y ganó seis campeonatos.

17 años sin ganar el título de constructores

El director del equipo, Frédéric Vasseur, no ha comentado públicamente las quejas de Hamilton. Sin embargo, en declaraciones previas al Gran Premio de Singapur, señaló que Ferrari trabaja en “mejorar la sinergia interna” para maximizar el potencial del coche. La escudería, que celebró su 75º aniversario en 2024, enfrenta presión para recuperar el título de constructores, ausente desde 2008.

El equipo aún no satisface las expectativas de Hamilton, cuyo contrato de dos años incluye una opción de renovación para 2026. El próximo Gran Premio de Estados Unidos, programado para el 19 de octubre en Austin, será clave para evaluar si Ferrari logra alinear su estrategia con las demandas de Hamilton. La temporada 2025, con cambios en el reglamento técnico, ha intensificado la competencia, y Ferrari necesita superar estas fricciones internas para cerrar la brecha con sus rivales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Cabo Verde hace historia: Clasifica al Mundial 2026 con triunfo 3-0 ante Esuatini

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Cabo Verde hace historia: Clasifica al Mundial 2026 con triunfo 3-0 ante Esuatini

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Cabo Verde hace historia: Clasifica al Mundial 2026 con triunfo 3-0 ante Esuatini

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México

Descubre cómo hacer hamburguesas de pollo perfectas en casa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO