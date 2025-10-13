Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

Lewis Hamilton, piloto estrella de Ferrari, expresó por segunda vez su malestar interno con el equipo italiano. Señaló que su queja se debe a una falta de comunicación entre la fábrica y el equipo de Fórmula 1. Así lo informó el diario Corriere della Sera este lunes 13 de octubre de 2025. El siete veces campeón del mundo, quien se unió a Ferrari en 2025, señaló una “falta de conexión” como la principal causa de sus preocupaciones.

Esto se da en un contexto donde se busca mejorar el rendimiento del equipo en el campeonato de constructores. Hamilton, de 40 años, trasladó sus quejas a través de canales internos. Allí destacó problemas en la coordinación entre los ingenieros de la fábrica en Maranello y el equipo en pista. Según el medio italiano, el piloto británico lamentó que sus sugerencias técnicas no hayan sido tomadas en cuenta.

Lewis Hamilton no se ha acostumbrado a Ferrari

A decir de Hamilton, la falta de comunicación ha generado tensiones en su primera temporada con la escudería. Este descontento se produce tras un inicio de campaña complicado, con Ferrari en tercera posición en el campeonato de constructores. Ferrari está detrás de McLaren y Red Bull, a falta de cinco carreras para el cierre de la temporada 2025.

El piloto, que logró una victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña este año, busca optimizar el SF-25, el monoplaza de Ferrari, para competir por el título de pilotos en 2026. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo indican que las críticas de Hamilton reflejan desafíos estructurales en Ferrari. Lewis aún no ha integrado completamente las dinámicas de trabajo del británico, acostumbrado a la metodología de Mercedes. Allí compitió durante doce años y ganó seis campeonatos.

17 años sin ganar el título de constructores

El director del equipo, Frédéric Vasseur, no ha comentado públicamente las quejas de Hamilton. Sin embargo, en declaraciones previas al Gran Premio de Singapur, señaló que Ferrari trabaja en “mejorar la sinergia interna” para maximizar el potencial del coche. La escudería, que celebró su 75º aniversario en 2024, enfrenta presión para recuperar el título de constructores, ausente desde 2008.

El equipo aún no satisface las expectativas de Hamilton, cuyo contrato de dos años incluye una opción de renovación para 2026. El próximo Gran Premio de Estados Unidos, programado para el 19 de octubre en Austin, será clave para evaluar si Ferrari logra alinear su estrategia con las demandas de Hamilton. La temporada 2025, con cambios en el reglamento técnico, ha intensificado la competencia, y Ferrari necesita superar estas fricciones internas para cerrar la brecha con sus rivales.