Leyenda de UFC Demetrious Johnson presiona por el combate Topuria-Makhachev en la Casa Blanca

Dana White, dueño de la UFC, aún no ha respondido oficialmente a la petición, pero la presión aumenta desde distintos frentes.
El excampeón de peso mosca y leyenda de la UFC, Demetrious Johnson, solicitó al presidente de la organización, Dana White, un pedido especial. Solicitó que se organice el combate entre los doble campeones Ilia Topuria e Islam Makhachev en la Casa Blanca. Dicho evento enfrentaría al número uno y dos del ranking libra por libra. Demetrious Johnson es considerado por muchos el mejor peleador libra por libra de la historia.

La exestrella dela UFC se sumó a la creciente lista de figuras que exigen la superpelea entre Ilia Topuria (campeón pluma y ligero) e Islam Makhachev (campeón ligero y wélter). En una transmisión en vivo, “Mighty Mouse” propuso directamente que el combate se celebre en el jardín de la Casa Blanca. Aquello siguiendo el precedente del UFC 309 que se realizó en el Madison Square Garden con presencia del presidente electo Donald Trump.

Demetrious Johnson conversó con Dana White

El georgiano-español Ilia Topuria se coronó campeón del peso ligero el pasado 28 de junio de 2025 al noquear a Charles Oliveira en UFC 317. Con ello se convirtió en doble campeón simultáneo tras haber conquistado previamente el cinturón pluma. Por su parte, Islam Makhachev alcanzó también la condición de doble campeón el sábado 16 de noviembre de 2025 al finalizar por sumisión a Jack Della Maddalena.

Esa pelea se dio en el evento UFC 315 y le arrebató el título wélter y manteniendo el ligero. Actualmente, Makhachev ocupa el puesto número 1 y Topuria el número 2 en el ranking oficial libra por libra de la UFC. Aquello convierte un posible enfrentamiento en el mayor combate posible dentro de la compañía. La propuesta de Johnson se produce días después de que el propio Topuria desafiara públicamente a Makhachev.

Relación cercana entre Donald Trump y la UFC

Dana White, dueño de la UFC, aún no ha respondido oficialmente a la petición, pero la presión aumenta desde distintos frentes: excampeones, peleadores activos y gran parte de la comunidad de fans consideran este duelo como el evento más atractivo del 2026. La Casa Blanca ya ha acogido eventos deportivos de alto perfil en el pasado y la relación cercana entre Donald Trump y la UFC abre una vía real para que la idea prospere.

El combate, de confirmarse, enfrentaría a dos de los peleadores más dominantes del momento: Topuria acumula un récord invicto de 16-0 con 14 finalizaciones, mientras Makhachev presenta 26-1 y 15 finalizaciones. Ambos destacan por su alto nivel de lucha y striking, lo que anticipa un enfrentamiento técnico y explosivo.

