Liberación de cinco sospechosos de atacar la caravana de Daniel Noboa es una «traición de la justicia», dice el Ministro del Interior

El ministro del Interior, John Reimberg, condenó la decisión de la jueza penal del cantón Azogues, Erika Álvarez, de declarar ilegal la detención de cinco personas tras el ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa, registrado el pasado martes 7 de octubre.

Para el titular de la cartera de Estado, se trató de una “traición por parte de la justicia”.

Ministro asegura que decisión favorece «a la delincuencia»

«Lo que está pasando y que no es nada nuevo es la traición por parte de la justicia y la irresponsabilidad en la toma de decisiones que nos estamos dando cuenta que está favoreciendo a la delincuencia, porque lo que se cometió es un acto de violencia, un atentado contra el presidente», dijo en entrevista con FM Mundo, la noche de ayer, tras conocer la resolución.

Para Reimberg, la declaratoria de ilegalidad de la detención de los cinco involucrados no desarma la narrativa del Gobierno sobre los ataques a la caravana presidencial. Recalcó que los videos son claros y demuestran la agresión que sufrió la caravana del presidente.

El ministro Reimberg explicó que la Policía Nacional presentó partes, versiones y videos que identifican plenamente a los agresores, y confirmó que se mantienen investigaciones abiertas junto a la Fiscalía para ubicar a los autores intelectuales del ataque. “Llevamos las evidencias. Los dejan libres porque alegan que no se les leyeron los derechos en el lugar correcto, no porque no sean responsables”, enfatizó.

Los cinco comuneros están en libertad desde ayer

La jueza Álvarez ordenó ayer la liberación de las personas detenidas tras el ataque a la caravana presidencial, ocurrida en el cantón El Tambo, Cañar.

La magistrada calificó la detención como ilegal por violaciones al debido proceso. Esto incluyó la incomunicación de los aprehendidos y la falta de lectura de sus derechos en el momento de la aprehensión.

La resolución se dictó tras una audiencia de flagrancia en la Unidad Multicompetente de El Tambo, donde se evaluó la legalidad de las detenciones. La fiscal Martha Villamarín solicitó la formulación de cargos por el delito de ataque o resistencia. Esto fue según el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, la jueza determinó que las irregularidades en el procedimiento invalidaban la aprehensión.

La liberación de los comuneros fue aplaudida de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a través de su cuenta de X. “Su liberación representa un paso importante frente a la criminalización de la protesta social y reafirma que la lucha del pueblo es legítima y constitucional”, expresó la organización.

«Exigimos que cese la persecución y se atiendan las causas profundas de la crisis con soluciones políticas, no represivas”, añadió la agrupación indígena.

Paro nacional ya cumple 18 días

El paro nacional convocado por la Conaie, ante la eliminación del subsidio del diésel, cumple 18 días este jueves 9 de octubre, cuando inicia el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil.

En el inicio de la jornada se reportaron cierres viales en al menos tres provincias andinas.