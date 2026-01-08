Gabriel ‘El Loco’ Cortez firmó con Libertad FC tras finalizar su vínculo con Barcelona SC

Libertad FC confirmó este miércoles 8 de enero del 2026 la incorporación del volante ofensivo ecuatoriano Gabriel Cortez como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El mediocampista, conocido como ‘El Loco’ Cortez, llega en condición de jugador libre tras concluir su contrato con Barcelona SC. Se conoció que Cortez firmó un acuerdo por un año con el club lojano.

El anuncio oficial del equipo naranja y negro destaca la apuesta por la experiencia y calidad del jugador de 30 años. Cortez buscará recuperar continuidad y protagonismo que perdió en el 2025 en Barcelona SC. ‘El Loco’, con un amplio recorrido en el torneo local, aportará su visión de juego, talento y capacidad de desequilibrio en los metros finales.

Gabriel Cortez sin continuidad en Barcelona SC

Desde el cuerpo técnico de Libertad FC existe confianza en que Cortez se convierta en una pieza clave del esquema ofensivo. El mediocampista liderará la generación de juego y brindará experiencia en momentos determinantes de la competencia. Esta incorporación forma parte de la estrategia del club para fortalecer su plantilla y cumplir objetivos deportivos en la próxima temporada.

Gabriel Cortez militó en Barcelona SC durante las últimas temporadas, donde tuvo una participación intermitente. Previamente, el volante defendió camisetas de clubes como Independiente del Valle, Emelec y 9 de Octubre, acumulando un sólido conocimiento del campeonato ecuatoriano. Su paso por el ‘Ídolo del Astillero’ incluyó contribuciones en fases clave, aunque en periodos recientes su rol fue más limitado.

Libertad FC aspira ser protagonista en 2026

Libertad FC, equipo con sede en Loja y participante de la Serie A de Ecuador, continúa armando su plantel para la LigaPro 2026. La directiva prioriza futbolistas con trayectoria en instituciones importantes del país, buscando competitividad en el torneo local. Cortez se suma a otros movimientos del club en el mercado de pases, enfocado en potenciar el mediocampo y el ataque.

Este fichaje representa un nuevo desafío para el mediocampista ecuatoriano, quien ha sido figura en diferentes etapas de su carrera. En Libertad FC, el objetivo es consolidar un equipo sólido capaz de pelear en la tabla de posiciones. La temporada 2026 de la LigaPro ecuatoriana promete renovadas disputas, con clubes como Libertad reforzando sus filas para enfrentar el calendario.