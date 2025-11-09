COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Liga de Portoviejo busca ventaja clave ante Guaranda FC en el estadio Reales Tamarindos

Liga de Portoviejo enfrentará a Guaranda FC este domingo 9 de noviembre, a las 15h00, en los cuartos de final de la Segunda Categoría.
Marcos Cangá en Liga de Portoviejo y Carlos Feraud en Guaranda serían titulares este domingo.
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

 Liga de Portoviejo recibirá a Guaranda FC en el estadio Reales Tamarindos a las 15h00 en el partido de ida de los cuartos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría, en un duelo vital para avanzar en la competencia.

Cambios clave en Liga de Portoviejo

Para este compromiso, el director técnico Raúl Duarte realizará cinco modificaciones en el equipo titular con respecto al partido anterior ante Liga de Cuenca.

Destacan las inclusiones del arquero juvenil Alex Mayorga, junto a Osman PicoPablo CifuentesJairon Bonett y César Espínola desde el inicio del juego. En el banco de suplentes esperan su oportunidad Manuel Mendoza, Joel Quinteros, José Luis Montoya, Misael Checa y Johan Burgos.

Duarte buscará potenciar la ofensiva con la presencia de Espínola y Jhojan Riascos en ataque, esperando que el equipo tenga mayor peso ofensivo para lograr un resultado favorable en esta llave clasificatoria.

Formación y estrategia

La alineación inicial de Liga de Portoviejo se perfila con: Alex Mayorga en el arco; en defensa estarán Marcos CangáPablo CifuentesEfren Proaño y José Hernández; el medio campo contará con Jackson González y Jairon Bonett como volantes de contención; en las bandas jugarán Jackson Landazuri y Osman Pico, mientras que en punta actuarán Jhojan Riascos y César Espínola.

El rival Guaranda FC y su plantel

Guaranda FC, dirigido por Patricio Lara, contará con figuras como Nilo ValenciaAlexander Ushiña, ambos con pasado en Liga de Portoviejo, además del goleador Carlos Valdiviezo, quien junto a Valencia han sido los principales anotadores del equipo. Además tienen en sus filas al volante Carlos Feraud.

Este enfrentamiento se caracteriza por la mezcla de experiencia, tradición y disputas personales que añaden intensidad deportiva y emocional. Liga apuesta por el control del mediocampo y presión alta. Guaranda mantendrá un estilo de juego de contragolpe rápido, fiel a la estrategia de su entrenador Patricio Lara: jugar “con garra bolivarense” para imponerse.

Esta será la segunda vez que Guaranda se enfrente a un equipo manabita. En los 32avos de final se midió a Politécnico de Calceta, y se clasificó a pesar de haber perdido sus dos partidos. Politécnico ganó en la ida 3-2, pero perdió en la mesa, tras hacer militar a un futbolista que no estaba habilitado, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le otorgó el partido ganado por 3-0 al equipo bolivarense. En la vuelta perdió 0-1, pero por gol diferencia pasó a los 16avos de final.

Información sobre entradas y precios

Los aficionados podrán asistir al encuentro adquiriendo sus entradas en las siguientes localidades y precios: $3 General Sur, $4 Preferencia, $6 Tribuna, $10 Palco Norte y Sur, y $12 Palco Vip, garantizando un espectáculo para los seguidores de ambos equipos.

Este partido representa un paso fundamental en la lucha de Liga de Portoviejo y Guaranda FC por alcanzar las semifinales del Campeonato Nacional de Segunda Categoría, donde cada detalle y resultado puede marcar la diferencia para seguir avanzando en la competencia nacional.

Choque de otro elenco manabita

En paralelo, Juventud Italiana visitará a Minero SC a las 14h00 en el Complejo Mineros Sporting Club de Las Naves, provincia de Bolívar. Estos duelos completan los cuartos de final, donde los ganadores avanzan a semifinales y los finalistas ascienden directamente a la Serie B. El pasado sábado, Aampetra y Aviced igualaron 1-1 en el estadio General Rumiñahui, Astillero y Cuenca Junior también igualaron por el mismo marcador en el estadio Alejandro Ponce Noboa.

