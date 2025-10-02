Liga de Portoviejo se enfrentará a Búhos ULVR en los 16avos de final

Los tres sobrevivientes manabitas avanzaron sólidamente: Liga de Portoviejo superó 4-1 global a Loja City; Juventud Italiana, campeona provincial, goleó 5-0 a Santa Elena SC; y LDU El Carmen eliminó a Estrella Roja con 3-2 global. Estos logros posicionan a Manabí como una de las provincias más competitivas en el ascenso.

Cruces de 16avos y posibles octavos

Liga de Portoviejo debutará ante Búhos ULVR, que avanzó 2-1 global sobre AV25 (equipo ligado a Antonio Valencia) con un 1-0 en la vuelta. Esta llave evoca su duelo en la Serie B 2021, donde empataron 1-1 en Portoviejo. El ganador enfrentará en octavos al vencedor de Primero de Mayo (Yantzaza) vs Liga de Cuenca.

Juventud Italiana, defensora del título manabita, se medirá a Milagros FC, que superó 5-4 global a Independiente Azogues tras un 4-1 en la vuelta. El triunfador de esta serie chocará en octavos con el ganador entre Estrella Rojas (Azuay) y Corinthians (Los Ríos).

LDU El Carmen rivalizará con La Unión (Cotopaxi), que aplastó 5-0 global a Ciudadela del Norte. Su posible cruce en octavos será contra el vencedor de Deportivo Quito vs Atlético JBG.

Estos emparejamientos evitan choques provinciales en 16avos, pero abren la puerta a una hipotética final entre Liga de Portoviejo y Deportivo Quito, ambos con amplio arraigo popular.

Calendario y contexto del torneo

Los partidos de ida de los 16avos se jugarán el 11 y 12 de octubre, con vueltas el 18 y 19 de octubre. La localía en la vuelta corresponde al equipo con mejor coeficiente en la tabla de méritos FEF. Octavos están programados para 1 y 8 de noviembre, cuartos para 15 y 22 de noviembre, semis para 29 de noviembre y 6 de diciembre, y la final única el 13 de diciembre.

El torneo, en su 52ª edición, involucró 64 equipos de 22 provincias, otorgando dos plazas directas a la Serie B 2026. Manabí, con su tradición ascensista —Liga de Portoviejo subió en 2020—, busca repetir éxitos recientes. La FEF enfatiza el cumplimiento reglamentario para evitar incidentes como las sanciones manabitas.

Los emparejamientos de 16avos de final

Daquilema vs. Pelileo

Astilleros FC vs. Anaconda

Cuenca Jr. vs. Deportivo Santo Domingo

Río Aguarico vs. Atlético Whalex

Estrella Roja vs Corinthians

Juventud Italiana vs. Milagro FC

La Unión vs. Liga de El Carmen

Deportivo Quito vs. Atlético JBG

Ferrocarril Oeste vs. Santiago de Pillaro

Sancor vs. Aviced

Atlético Kin vs. Aampetra

Mineros SC vs. Atlético Samborondón

Primero de Mayo vs. Liga de Cuenca

Liga de Portoviejo vs. Buhos ULVR

Guaranda FC vs. Naranja Mekánica

UDJ Quinindé vs. Africando SC