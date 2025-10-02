COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Liga de Portoviejo se enfrentará a Búhos ULVR en los 16avos de final

Liga de Portoviejo, Juventud Italiana y LDU El Carmen conocen rivales en 16avos de Segunda Categoría tras sorteo de FEF, con posibles cruces épicos en fases avanzadas.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Licenciado en Comunicación Social

jcmoreira@lamarea.ec

Los tres sobrevivientes manabitas avanzaron sólidamente: Liga de Portoviejo superó 4-1 global a Loja City; Juventud Italiana, campeona provincial, goleó 5-0 a Santa Elena SC; y LDU El Carmen eliminó a Estrella Roja con 3-2 global. Estos logros posicionan a Manabí como una de las provincias más competitivas en el ascenso.

Las llaves del Campeonato Nacional de Ascenso (Captura de vídeo).
Las llaves del Campeonato Nacional de Ascenso (Captura de vídeo).

Cruces de 16avos y posibles octavos

Liga de Portoviejo debutará ante Búhos ULVR, que avanzó 2-1 global sobre AV25 (equipo ligado a Antonio Valencia) con un 1-0 en la vuelta. Esta llave evoca su duelo en la Serie B 2021, donde empataron 1-1 en Portoviejo. El ganador enfrentará en octavos al vencedor de Primero de Mayo (Yantzaza) vs Liga de Cuenca.

Juventud Italiana, defensora del título manabita, se medirá a Milagros FC, que superó 5-4 global a Independiente Azogues tras un 4-1 en la vuelta. El triunfador de esta serie chocará en octavos con el ganador entre Estrella Rojas (Azuay) y Corinthians (Los Ríos).

LDU El Carmen rivalizará con La Unión (Cotopaxi), que aplastó 5-0 global a Ciudadela del Norte. Su posible cruce en octavos será contra el vencedor de Deportivo Quito vs Atlético JBG.

Estos emparejamientos evitan choques provinciales en 16avos, pero abren la puerta a una hipotética final entre Liga de Portoviejo y Deportivo Quito, ambos con amplio arraigo popular.

Calendario y contexto del torneo

Los partidos de ida de los 16avos se jugarán el 11 y 12 de octubre, con vueltas el 18 y 19 de octubre. La localía en la vuelta corresponde al equipo con mejor coeficiente en la tabla de méritos FEF. Octavos están programados para 1 y 8 de noviembre, cuartos para 15 y 22 de noviembre, semis para 29 de noviembre y 6 de diciembre, y la final única el 13 de diciembre.

El torneo, en su 52ª edición, involucró 64 equipos de 22 provincias, otorgando dos plazas directas a la Serie B 2026. Manabí, con su tradición ascensista —Liga de Portoviejo subió en 2020—, busca repetir éxitos recientes. La FEF enfatiza el cumplimiento reglamentario para evitar incidentes como las sanciones manabitas.

Los emparejamientos de 16avos de final

Daquilema vs. Pelileo
Astilleros FC vs. Anaconda
Cuenca Jr. vs. Deportivo Santo Domingo
Río Aguarico vs. Atlético Whalex
Estrella Roja vs Corinthians
Juventud Italiana vs. Milagro FC
La Unión vs. Liga de El Carmen
Deportivo Quito vs. Atlético JBG
Ferrocarril Oeste vs. Santiago de Pillaro
Sancor vs. Aviced
Atlético Kin vs. Aampetra
Mineros SC vs. Atlético Samborondón
Primero de Mayo vs. Liga de Cuenca
Liga de Portoviejo vs. Buhos ULVR
Guaranda FC vs. Naranja Mekánica
UDJ Quinindé vs. Africando SC

Noticias en la web

